Los usuarios que sufrieron interrupciones prolongadas del suministro eléctrico pueden solicitar reintegros. Cuáles son los requisitos, qué documentación se necesita y cómo iniciar el trámite.

Cortes de luz en la zona sur del AMBA: cómo reclamar una compensación económica tras el apagón

El masivo apagón que en las primeras horas del miércoles afectó a más de 32 mil hogares de Edesur en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) generó el reclamo de cientos de usuarios afectados.

Encontraron muerta a la niñera de 19 años que estaba desaparecida en Salta

La interrupción del suministro generó miles de reclamos de usuarios en municipios del sur del conurbano bonaerense y en varios barrios porteños. Ante este tipo de situaciones, los clientes de las distribuidoras eléctricas cuentan con mecanismos para solicitar resarcimientos cuando se cumplen determinadas condiciones.

Los hogares que sufran cortes prolongados de energía, de 15 horas o más de duración, o que registren más de cuatro interrupciones en un mismo mes, pueden iniciar un reclamo para obtener una compensación económica.

El primer paso consiste en efectuar el reclamo ante la empresa distribuidora correspondiente, ya sea Edesur o Edenor, y conservar el número de gestión otorgado por la compañía.

Una vez realizado ese trámite, el usuario debe ingresar al sitio del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y completar el formulario correspondiente. Para ello será necesario contar con una factura del servicio y con los números de reclamo realizados previamente ante la distribuidora.

El organismo analizará cada caso y notificará el procedimiento que corresponda. En caso de que el reclamo sea favorable, la empresa deberá acreditar la compensación directamente en la factura del usuario. Si el monto reconocido supera el importe a pagar, el saldo restante quedará a cuenta para las próximas liquidaciones.

Qué documentación se necesita

Para presentar el reclamo ante el ENRE se requiere reunir la siguiente documentación:

Número o números de reclamo efectuados ante la distribuidora.

Nota firmada detallando las fechas y horarios de los cortes sufridos.

Factura del servicio eléctrico.

Copia del título de propiedad o del contrato de alquiler cuando el suministro no esté a nombre de quien realiza la gestión.

Cómo reportar un corte de luz

Si el objetivo es informar una interrupción del servicio y obtener un número de reclamo, los usuarios de Edesur pueden comunicarse por WhatsApp al 11-6187-6995, llamar al 0810-222-0200 o al 0800-333-3787 para emergencias. También tienen disponible la aplicación oficial y la Oficina Virtual.

Por su parte, los clientes de Edenor pueden realizar consultas y reclamos a través del WhatsApp 11-3900-0000, del 0800-666-1000 o mediante los canales oficiales de la empresa en redes sociales.

Comunicado oficial: Edesur informó cuándo se restablecerá el servicio

La empresa de energía informó en sus redes sociales que "esta mañana se produjo una falla en nuestra red que afecta el servicio en la zona de Avellaneda Nuestros equipos técnicos se encuentran trabajando en la zona. El servicio se está restableciendo en etapas. Te pedimos disculpas por las molestias ocasionadas".