Megaoperativo de seguridad frenó la marcha piquetera que iba hacia la Quinta de Olivos

Los manifestantes quedaron varados en la Avenida Maipú e Hipólito Yrigoyen, por lo que no pudieron llegar a la Quinta de Olivos. Organizaciones sociales junto a la Unión Trabajadores de la Economía Popular y el Polo Obrero reclaman por despidos y el freno en la entrega de alimentos en comedores.

Se realizaron más de 500 cortes en distintos puntos del país, el epicentro de ellos en el Área Metropolitana de Buenos Aires era frente a la Quinta de Olivos, según informó Eduardo Belliboni el líder del Polo Obrero. A medida que arribaban las columnas de gente, varios efectivos establecieron en las cercanías a la quinta del Presidente.

CORTE TOTAL en AV. MAIPU: PIQUETEROS MARCHAN en TODO el PAÍS a 48 HORAS del PARO GENERAL

En Quinta de Olivos se asignó a un oficial cada tres metros, durante la negociación entre Belliboni y el jefe del operativo de seguridad en Puente Saavedra, el líder del Partido Obrero cuestionó la presencia de la Policía Federal ya que estaban en territorio bonaerense. "A resguardo de la Quinta Presidencial de Olivos", respondió el jefe del operativo. Belliboni propuso que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, los recibía o el Secretario de Desarrollo Social Pablo de la Torre, iban abandonar la calle.

Desde el lugar de máxima tensión, el periodista Nestor Dib habló con manifestantes que se encuentran dentro de la columna que avanzó hasta el lugar. "La idea es hacerle saber al Presidente que nos está tocando los sueldos, cuando somos trabajadores de la economía popular. Nosotros no estamos reclamando planes sociales, estamos reclamando nuestros derechos", expresó una joven.

Sin embargo, los manifestantes se encontraron con una columna de policías que les impidió continuar avanzando por la avenida a la altura de Hipólito Yrigoyen. En medio del operativo, una mujer comenzó a convulsionar, el periodista Diego Lewen captó el momento en vivo para C5N, según líderes sociales, la joven se descompuso porque asistió a la movilización sin ingerir ningún alimento previamente.

"Nos empujaron violentamente", apuntó Belliboni al subcomisario con el que había hablado previamente. "Es una vergüenza el operativo, acá no hay asesinos, criminales, acá hay gente que tiene hambre y que tiene necesidades", añadió. Momentos después de este enfrentamiento, las columnas comenzaron a desconcentrar el lugar, que en un principio estaba previsto para las 14:00h.

Piqueteros y policía frente a frente pic.twitter.com/RBiFB6opKu — Norte Corrientes (@NorteCtes) May 7, 2024

En todo el país se realizaron movilizaciones similares, en el caso de la provincia de Mendoza, cortaron el Nudo Vial y también media calzada en el Acceso Oeste de la capital. Mientras que en Mar del Plata, las organizaciones conformadas por Libres del Sur, MST, Utep, Frente de Lucha Piquetero, Foll, CTA y el Frente Barrial CTAT, quienes se juntaron en Champagnat y Libertad.

En la provincia de Corrientes, manifestantes cortaron el acceso al puente Corrientes-Chaco, General Manuel Belgrano, y se encontraron con resistencia policial, lo que generó inconvenientes aquellos que circulaban por avenida 3 de Abril. En Río Negro y Neuquén también se registraron cortes en frente a Casa de Gobierno y en puentes carreteros, y en las rutas 22 y 151, a raíz de esto se desplegó personal de Prefectura y Gendarmería.

#MardelPlata Piqueteros denuncian brutal ajuste de Milei a los planes: "Esto es un cóctel explosivo". La nota completa https://t.co/bEKV6bhgx1 pic.twitter.com/XUufupOZXE — 0223 (@0223comar) May 7, 2024

Una mujer convulsionó en medio de la movilización que organizaciones sociales y movimientos piqueteros realizan sobre la Avenida Maipú, a pocas cuadras de la Quinta de Olivos. La manifestante cayó al suelo luego de un breve enfrentamiento con Gendarmería: debieron llevarla a una esquina hasta que fue traslada por una ambulancia del SAME.

CONVULSIONÓ una MUJER en la MANIFESTACIÓN PIQUETERA en AV. MAIPU

La marcha comenzó alrededor de las 10 de la mañana en Puente Saavedra y partió por la avenida hasta la calle Yrigoyen, donde la Policía Federal y la Gendarmería no permitieron que se avance hasta la residencia presidencial. Allí, hubo una breve escalada de violencia en donde, según denunció Eduardo Belliboni, fue golpeada por uno de los efectivos.

"Nos empujaron violentamente, no nos dejaron movernos. Pusieron a un mediador que no medió nada", reclamó el referente del Polo Obrero. "Nos pidieron que liberemos el carril mano a la Ciudad, les dijimos que sí. Pero no esperaron ni un segundo y voltearon a toda la gente que estaba ahí", agregó.