Video: convulsionó una mujer en la marcha piquetera en la Quinta de Olivos

La manifestante, que se encontraba en la movilización sobre la Avenida Maipú a la altura de la calle Yrigoyen, se descompuso tras un breve enfrentamiento con Gendarmería. "Pusieron un mediador que no media nada y terminaron golpeando a la señora", reclamó Belliboni.

Una mujer convulsionó en medio de la movilización que organizaciones sociales y movimientos piqueteros realizan sobre la Avenida Maipú, a pocas cuadras de la Quinta de Olivos. La manifestante cayó al suelo luego de un breve enfrentamiento con Gendarmería : debieron llevarla a una esquina hasta que fue traslada por una ambulancia del SAME.

La marcha comenzó alrededor de las 10 de la mañana en Puente Saavedra y partió por la avenida hasta la calle Yrigoyen, donde la Policía Federal y la Gendarmería no permitieron que se avance hasta la residencia presidencial. Allí, hubo una breve escalada de violencia en donde, según denunció Eduardo Belliboni, fue golpeada por uno de los efectivos.

"Nos empujaron violentamente, no nos dejaron movernos. Pusieron a un mediador que no medió nada", reclamó el referente del Polo Obrero. "Nos pidieron que liberemos el carril mano a la Ciudad, les dijimos que sí. Pero no esperaron ni un segundo y voltearon a toda la gente que estaba ahí", agregó.

Además, Belliboni criticó el operativo de Patricia Bullrich: lo catalogó como "una vergüenza" y remarcó que "es gente que tiene hambre y necesidades, que está haciendo un reclamo y que tiene derecho a hacerlo". "Acá no hay delincuentes", subrayó.

Organizaciones sociales junto a la Unión Trabajadores de la Economía Popular y el Polo Obrero reclamaron por despidos y el freno en la entrega de alimentos en comedores. A partir de las 10 de la mañana, varios manifestantes se movilizaron en 500 puntos diferentes del país.

En todo el país se esperan movilizaciones similares: en el caso de la provincia de Mendoza, cortaron el Nudo Vial, mientras que en Mar del Plata, las organizaciones conformadas por Libres del Sur, MST, Utep, Frente de Lucha Piquetero, Foll, CTA y el Frente Barrial CTAT, se juntaron en Champagnat y Libertad.