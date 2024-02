Córdoba: un policía quiso robar un auto e intentó suicidarse antes de ser arrestado

Un policía con licencia robó un auto y quiso suicidarse para no ser detenido.

Ante un intenso seguimiento, fue localizado por policías. Éste se dio cuenta intentó darse a la fuga y se retiró a pie dejando el auto abandonado. En el escape, intentó ingresar a una vivienda del área e inició un enfrentamiento armado con los policías.

Fue entonces que, para evitar ser arrastrado, se disparó a la altura de la cabeza. Primero se pensó que fue producto del enfrentamiento a tiros que tuvo con la Policía, pero las pericias determinaron que fue un disparo propio.

Policía de Córdoba

Se encuentra internado en el Hospital de Urgencias de Córdoba y es asistido por personal de salud. Ante esto, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quintero, informó que “hubo una persecución, un intercambio de disparos y el sujeto que había sustraído el vehículo resultó herido”.

La causa será investigada por el titular de la Fiscalía del Distrito Nº3 Turno 7 del distrito capital, RaÚL Garzón, quien aseguró que el policía no realizaba tareas no operativas en el área de comunicaciones de una unidad judicial. Por eso, se determinó que no contaba con armas y la que portaba será caso de investigación.

Los peritos hablaron sobre el disparo y confirmaron que “tuvo pérdida de masa encefálica, todo indicaría que por un disparo propio y no es posible afirmar categóricamente que haya sido producto de un disparo policial o de otro disparo que puede haber sido autoinferido”.