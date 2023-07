Córdoba: un hombre murió luego de atragantarse con comida

Un vecino alertó al personal de emergencias que rápidamente arribó al domicilio ubicado en Luis Ángel Firpo al 2000. En el lugar, los médicos comenzaron con maniobras de reanimación pero no pudieron hacer nada para salvarle la vida y confirmaron el deceso de Jesús Arcángel Salas.

Córdoba - murio atragantado

Según el portal, Vía País, la causa de muerte fue un “shock cardiogénico irreversible”. En tanto, la Justicia local comenzó una investigación para poder establecer las circunstancias que llevaron al trágico desenlace.

Algo similar pasó en Trelew en 2022, cuando un hombre murió atragantado por un pedazo de carne en compañía de su familia. El hecho los puso en estado de shock y no dudaron en asistirlo. Tras el trágico episodio, fue llevado de urgencia a un hospital pero no pudieron hacer nada para salvarlo y los médicos certificaron que la víctima falleció por "asfixia por cuerpo extraño".

Conmoción en Córdoba: dos dogos mataron a una chica de 15 años

Dos dogos atacaron violentamente a una joven de 15 años en Córdoba. La adolescente, tras las graves heridas, murió camino hacia el hospital. El propietario de las mascotas fue imputado por homicidio culposo y lesiones culposas y la justificación que dio fue que “se encontraba de viaje”.

Luego del revuelo que se generó en torno a la indignante situación, el dueño de los animales pidió disculpas a la familia: "Quiero pedir disculpas de todo corazón a la familia, nunca fue mi intención, ni la de esta casa".

El hombre no pudo explicar cómo fue que los dogos se escaparon de la casa "porque se encontraba de vacaciones".

Los vecinos, en tanto, aseguraron que estaban al cuidado de la hija del hombre y que ya habían sido denunciados, aunque sin respuestas por parte de los organismos de seguridad.

"No logramos comprender lo que pasó. Ella salió a dar un paseo y a sacar a nuestros dos perros de casa, pero nunca regresó. Mi madre me alertó y salí a buscarla", contó una de las tías.

La mujer dio escabrosos detalles sobre el hecho y relató: "No la encontré y luego los vecinos informaron que los perros habían atacado a alguien, aunque no sabían a quién debido a las graves heridas sufridas. Le mordieron dos arterias, lo que provocó una hemorragia considerable y causó daños en su rostro. Fue necesario reconstruirle la oreja y la cabeza, pero lamentablemente no pudo resistir".