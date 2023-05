Córdoba: está grave una nena de 9 años que fue atacada por una jauría

Además, señaló que por la gravedad de las lesiones debió ingresar directamente a quirófano y que se encuentra en unidad de terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica, con “pronóstico reservado y estado crítico”.

La fiscal de Cosquín, Paula Kelm, tomó la causa de oficio y comenzó con la investigación para determinar lo que sucedió y qué causas penales les puede caber a los familiares. Como primera medida, pidió que los perros sean sometidos a una autopsia.

El hecho ocurrió en la tarde del domingo cuando una familia festejaba un cumpleaños en una vivienda de Valle Hermoso, donde también participaba la nena acompañada por su abuela.

El grupo familiar había viajado desde la localidad de Pilar para el cumpleaños y se encontraba almorzando cuando la pequeña fue atacada por los cuatro perros. “Fuimos a festejar el cumpleaños de mi hermana con mi nietita, la madre de ella no fue”, contó la señora en diálogo con la emisora local LV3.

“No sabemos qué pasó, fue un segundo. Éramos muchas personas, estábamos comiendo. Ella salió y no sabemos si se acercó a los perros mientras comían. Eran los perros de mi hermana, cuatro perros grandes bien cuidados. No es la primera vez que la veían, la conocían”, agregó.