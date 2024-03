Córdoba: encontraron a un nene muerto dentro de un freezer

Una madre encontró a su hijo de 13 años muerto dentro de un freezer, en el barrio Panamericano, provincia de Córdoba. Hasta el momento, los investigadores no saben si ingresó al aparato por el calor sofocante que atraviesa la provincia en las últimas horas o por un reto de redes sociales. Al enterarse la noticia, su bisabuela de 85 años se descompensó durante un móvil de televisión y terminó falleciendo de un infarto.

Según el relato de la madre del adolescente y fuentes policiales, la mujer no podía dar con el paradero del niño, quien se había ido a dormir cerca de as 11 de la noche. Alrededor de la 1 de la madrugada, después de darse cuenta de que no estaba en su cuarto y buscarlo por toda la casa, lo terminó hallando dentro del congelador comercial.