Córdoba: asesinaron a una jubilada de 80 años en su casa y sospechan de un robo

"Me acerqué a preguntar qué es lo que había sucedido, si se había caído, y me dijeron que la habían matado, le habían entrado a robar", afirmó. El cuerpo de Pazos fue encontrado por su hija, quién se acercó a la vivienda a media mañana, tras notar que su madre no respondía sus mensajes.

En la casa, ubicada en la calle Beltrame del barrio Jorge Newbery, vivía solamente la mujer jubilada de 80 años.Su hija, al ingresar descubrió el cuerpo con signos de violencia. Fuentes policiales informaron que la mujer estaba maniatada y con una soga al cuello, por lo que sospechan que se trató de un homicidio en contexto de robo.

"Lo raro de todo esto es que la puerta de adelante estaba sin llave y ella era muy insegura, siempre fue una señora de cerrar, era precavida. Parece raro porque la puerta del fondo también estaba abierta", continuó su relato el vecino.