Conmoción y misterio en Chubut por el violento crimen de un payador

El feroz crimen de Saúl Anticaneo, un payador de 28 años , sacudió la provincia de Chubut, donde el fallecido solía presentarse en festivales y mostrarse cerca de los trabajadores rurales. El cuerpo fue encontrado el domingo en su casa por su hermana y no hay sospechosos por el asesinato .

El cadáver presentaba tres balazos: uno en la sien, otro en el pómulo y el tercero en la parte superior del cuello . Además, presentaba lesiones en el ojo derecho y un corte en el rostro, lo que habla de una enorme saña de parte del o los atacantes. Abona a esta hipótesis el hecho de que no faltara nada de la casa, por lo que el móvil no fue el robo .

La pareja de Saúl fue hacia las tres de la tarde del domingo a la casa del joven, ubicada en la esquina de Perito Moreno y Arenales, en la localidad de Río Mayo, de poco más de 3 mil habitantes. Según contó, le llamó la atención que la puerta estuviera abierta. Cuando ingresó, se topó con la macabra escena.

Según la investigación, el crimen fue cometido entre la 0.50 y las 15.30 del domingo. Aún no pudo establecerse el móvil del asesinato y no hay sospechosos.

Saúl era apodado "El payador de El Chalía", ya que había llegado desde esa localidad para desarrollar su actividad artística y su pasión por los caballos, que lo habían llevado a participar de varios festivales y jineteadas. En las redes sociales se multiplicaron los mensajes de condolencias de pobladores de la zona.

Embed

Gladys, hermana de la víctima, refirió en diálogo con C5N que "no le robaron nada, fueron a matarlo". También deslizó sus sospechas de que el crimen se haya cometido en otro lugar y el cuerpo luego dejado en el domicilio, ya que le resulta extraño que nadie escuchara los disparos ni viera nada.

"Hay un testigo que dice que hace una semana más o menos una persona escuchó que había tenido problemas con alguien, y que se la iba a cobrar", detalló Gladys.

"Mi hermano era un chico re bueno, joven, humilde, querido, muy querido por el pueblo acá, toda la gente lo apreciaba mucho. Era verdulero, trabajaba en una verdulería, siempre era alegre, cantando porque era payador... Tenía un sueño, tenía muchos sueños por cumplir, y ahora se le iba a cumplir uno, porque el 11 tenía un festival que hay acá y a él lo habían convocado a payar, era su primera vez", contó la hermana.

Consultada sobre si Saúl tenía problemas con alguien, la mujer manifestó: "Quizás había cosas que nosotros no sabíamos, pero para que le hagan eso fueron personas que estaban bajo efectos de algo, no sabemos, que le hayan tenido envidia, no sé qué puede haber sido".

"La Policía ahora está investigando a los que andaban esa noche en los boliches de acá, pidieron las cámaras de un bar, el bar Mendoza, que creo que de ese lugar había salido bastante información", añadió.

La mujer dijo que no hay constancias de que su hermano haya estado allí y que la última vez que se lo vio con vida fue en el taller de un amigo la noche del sábado, mientras que su novia habló con él a las 2.30 del domingo, cuando le dijo que estaba en la casa y que se iba a acostar.

Gladys manifestó que esta tarde a las 18 se realizará una marcha para pedir Justicia y para que la Policía actúe, y que investigue y encuentre al culpable.