Conmoción social: la opinión de la gente tras el DNU de Javier Milei

Los usuarios de la estación de trenes del barrio de Once definieron su actualidad económica y social como "muy difícil". Los trabajadores relataron su decepción con los anuncios del Presidente.

Luego del anuncio de la desregulación de la economía de la Argentina por el presidente Javier Milei , los testimonios de los pasajeros de la estación de trenes del barrio de Once , advirtieron que en su entorno "ya hubo despidos" y que "estamos repitiendo lo que pasó en los 80 y los 90".

En el programa El Diario, con la conducción de Daniela Ballester, el cronista Diego Fernández habló con una empleada no registrada, Catherine , que se mostró decepcionada por el nuevo mega decreto del presidente Javier Milei: "Lo que se viene es bastante difícil", empezó la mujer que reconoció que "hace 10 años estoy trabajando en negro y pago un alquiler de 250 mil pesos. Menos mal que vivo con mi papá".

Otra usuaria del transporte público, Juana, que vive en Morón, hizo un pedido urgente para el Presidente: "Por favor que no se meta con la salud pública, estoy haciendo un tratamiento de quimioterapia y la medicación no me está llegando".

La mujer detalló sobre su estado delicado de salud, en medio de un tratamiento contra el cáncer: "Es imposible de comprar y pido por favor que llegue eso. Se me atrasa todo, ya fui operada pero tengo que seguir con el protocolo".Luego describió la odisea de llamar al banco de drogas, ya que la situación es "muy difícil". Agregó: "A pesar de mi enfermedad tengo que salir a trabajar, vivo con mi pareja y alquilo. Estamos a la buena de Dios. Parecería que todo es en contra de los que más necesitamos".

Norma, otra mujer reconoció: "Yo no lo voté", y agregó: "Este tipo nos mató a todos. Los alquileres van a ser en dólares. Liberó los precios, los remedios son un desastre. Tomo medicamentos para la presión. Ahora los jubilados a quién van a quejarse". En este sentido, reconoció: "Ya nos aguantamos los 4 años de Macri. Conozco gente que ayer ya los despidieron... El tipo (Milei) ya autoriza tener empleados en negro. Quien cree en él es muy inocente o no tiene experiencia en nada".

Jorge es un empleado de comercio, aunque está jubilado con los haberes mínimos, y remarcó: "Gracias a Dios no tomo medicamentos, el único es para el asma y es gratis porque me lo da el PAMI. Sale 14 mil pesos hace un mes y medio atrás". En cuanto a la actualidad del país resaltó: "Veo todo esto muy negro mientras estén estos. Estamos repitiendo la historia de los 80 y los 90".