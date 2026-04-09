9 de abril de 2026 Inicio
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Axel Kicillof presentará su espacio político en la UBA y se proyecta hacia las presidenciales del 2027

El gobernador bonaerense encabezará la presentación del Movimiento Derecho al Futuro en Ciudad Universitaria, luego de imponerse como el nuevo presidente del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires.

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Axel Kicillof presentará su espacio político en la UBA y se proyecta hacia las presidenciales del 2027

Axel Kicillof presentará su espacio político en la UBA y se proyecta hacia las presidenciales del 2027

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezará este jueves la presentación formal de su espacio “Movimiento Derecho al Futuro” (MDF) en Ciudad de Buenos Aires. El acto se realizará desde las 16 en el Aula Magna del Pabellón 2 de la UBA, en Ciudad Universitaria.

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La actividad marcará el inicio de una etapa en la que el gobernador buscará ampliar su proyección nacional, con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2027. El lanzamiento se da en un contexto de caída de la imagen del gobierno de Javier Milei tras la acumulación de escándalos y denuncias, como las que apuntan contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.

De cara al armado electoral, el gobernador enfrenta el desafío de construir una estructura propia con alcance federal. Esa necesidad se volvió más evidente tras su desempeño en la interna del Partido Justicialista bonaerense, donde logró imponerse en la mayoría de los distritos en disputa y alteró el equilibrio de poder dentro del espacio.

Ese resultado también expuso tensiones con sectores vinculados a Máximo Kirchner y la organización La Cámpora, en un proceso que reconfigura el mapa interno del peronismo provincial.

Desde su creación, el MDF fue presentado como una herramienta para diferenciarse del kirchnerismo tradicional y ensayar una construcción más amplia. Sin embargo, Kicillof ha mantenido canales de diálogo con Cristina Kirchner, en un delicado equilibrio entre la búsqueda de autonomía y la necesidad de sostener la unidad del espacio.

En paralelo, distintos estudios de opinión pública comenzaron a ubicar al gobernador como uno de los dirigentes con mejores perspectivas frente al oficialismo. Algunas proyecciones incluso lo muestran competitivo en un eventual balotaje, especialmente en territorio bonaerense, donde concentra su principal base de apoyo.

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