La repudiable justificación de Sebastián Kiczka en el juicio por pedofilia: "No sabía que era ilegal mirar estos videos"

El mayor de los hermanos buscó desvincular al exdiputado Germán Kiczka y aseguró que fue él quien vio el material de abuso sexual infantil en su computadora. "No puedo evitar ver esto donde tengo una oportunidad", argumentó.

El mayor de los dos, Sebastián, intentó despegar a su hermano y aseguró que fue él quien vio los videos en la computadora que se incautó en la casa de Germán. "No sabía que ver estos videos era ilegal. Para mí, esto está en internet, ahí nomás, al alcance, y no vi ningún problema", argumentó.

"Un día en lo de mi hermano estaba usando la computadora. Yo no puedo evitar ver esto; donde tengo una oportunidad, miro, tomo cerveza, soy una persona ansiosa. Y bueno, empecé a mirar eso en la computadora, a tomar cerveza y otros excesos que consumo, y se estiró la noche", relató.

Sebastián explicó que estaba "convencido" de que había borrado "todo eso para no dejar rastros", pero se olvidó un pendrive. "Yo siempre ando con pendrive porque uso para ir a la librería y para mis trabajos. Yo pensé que borré todo, dejé el pendrive ahí y mucho más no me acuerdo", sostuvo.

Por su parte, Germán aseguró que tras el allanamiento "estaba convencido" de que ese dispositivo era "plantado". "Yo sabía que no tenía un pendrive en mi casa, pero me empecé a preocupar", afirmó. Recordó que lo "había utilizado porque estudiaba a distancia" pero luego se lo regaló a su padre.

Juicio hermanos Kiczka 15-04-25 Los dos hermanos Kiczka están acusados de tenencia y distribución de MASI. Poder Judicial de Misiones

El exdiputado declaró que le preguntó a Sebastián por el dispositivo y su hermano le respondió que "lo usó, lo llevó a mi casa y lo llevó de vuelta a su vivienda", pero "evidentemente no fue así". También le dijo que "borró todos los archivos" de MASI de la computadora, y aclaró: "Yo jamás me lo crucé".

Respecto al canal de YouTube bautizado como El show de magia del Tío Germán, contó que surgió porque "un día se me ocurrió grabar un truco de magia para mi sobrina" y, con el tiempo, "se convirtió en una actividad que hacíamos los domingos en familia".

"Pasaron a ser programas de 20 minutos o media hora que eran imposibles de enviar vía WhatsApp. Mi cuñado, que era ingeniero en sistemas, me dijo que lo suba a YouTube y le pase el link para verlo todos juntos en la tele. Me dolió muchísimo que esa actividad se haya tergiversado para mostrar algo tan perverso", concluyó.

La próxima audiencia se realizará este miércoles desde las 8:30 en los Tribunales de Posadas. Allí se presentarán los alegatos, los contra alegatos, la última declaración de los imputados y, si los miembros del Tribunal llegan a un acuerdo, la sentencia.