Con profundo dolor, políticos y periodistas despiden a Mario Wainfeld en las redes sociales

El periodista Pedro Brieger escribió un breve texto para recordar su partida en redes sociales: "Se nos fue un amigo y se pianta un lagrimo. Extrañaremos sus comentarios ácidos e irónicos, sus críticas, charlas, bromas y columnas de los domingos en Página12. Compañero de alma, nacional y popular; pero por sobre todo gran persona".

Por su parte, Irina Hauser destacó: "Mario Wainfeld, mucho más que un grande, mi maestro, mi consejero, siempre abrazando, me empujó a confiar en mi, el que me decía “colo” y yo me enternecía, y cantábamos. Nada será igual. Lo despido con un dolor indescriptible pero sabiendo que estará en mi corazón para siempre".

La periodista Nora Veiras, actual directora de Página/12, despidió a Wainfeld como un "tipazo" y destacó "la gran persona que era", pero además lo describió como "un hombre que sabía sacar lo mejor de cada uno", cuando por el oficio de informar le tocó dirigir equipos.

Sobre labor de Wainfeld como periodista, Veiras resaltó en particular "la sapiencia para buscar y para contar la entretela del poder, rescatando siempre a las personas".

En tanto, Página/12 lanzó un comunicado en general en la que escribió al respecto: "Los trabajadores y trabajadoras de este diario lamentamos su fallecimiento y lo recordaremos con respeto por su oficio, y por su compromiso con los derechos humanos y los valores más altos de la democracia".

También lo hizo la Radio Nacional, quien destacó el "compromiso con la verdad y la justicia" que tuvo Wainfeld a lo largo de su carrera. "Su legado será un faro para nuevas generaciones y para quienes creemos en el poder del periodismo para transformar el mundo. ¡Hasta siempre, querido Mario!", agregó la emisora.

En una misma línea se manifestó la TV Pública, al lamentar la muerte de un "compañero y periodista comprometido con la verdad y la justicia".

Por su parte, Abuelas de Plaza de Mayo despidió "con enorme tristeza" a Wainfeld, "un periodista comprometido con los derechos humanos y la defensa de los valores democráticos, que siempre nos acompañó", indicó en un comunicado.

Para Abuelas, "el periodismo pierde hoy a un hombre honesto, riguroso y crítico. Con una capacidad de análisis que seguramente habrá dejado su huella en los cientos de periodistas que formó desde su lugar de editor de Página 12. Nosotras perdemos un amigo", sostuvieron quienes forman parte de la organización.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) hicieron pública su "tristeza" tras la muerte de Wainfeld, "un periodista comprometido, solidario y respetuoso del oficio".

Los políticos que despidieron a Mario Wainfeld

Entre las primeras repercusiones políticas, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, se mostró "muy conmovido por el fallecimiento" de Wainfeld, a quien consideró un "querido amigo", "gran periodista, comprometido con la verdad y destacado profesional. Lo extrañaremos mucho", según escribió en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.

Lo extrañaremos mucho. pic.twitter.com/wpyE0R6OtZ — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) September 21, 2023

También la vicepresidenta Cristina Kirchner expresó sus condolencias por el fallecimiento de Wainfeld, de quien destacó el compromiso "con sus ideas y los destinos del país".

"Periodista defensor de los derechos humanos, comprometido con sus ideas y con los destinos del país y de los hombres y mujeres que habitamos en él. Mis condolencias a familiares y amigos de Mario Wainfeld", escribió la vicepresidenta en sus redes sociales.

Asimismo, el presidente Alberto Fernández expresó su pesar por la muerte de Mario Wainfeld, que falleció hoy a los 74 años, lo recordó como un "magnífico periodista, honesto y decente" y dijo que lo criticó "muchas veces, pero nunca" lo privó de su amistad.

"Era un momento muy alegre para mí pero alguien se acercó y me dio una espantosa noticia", dijo el jefe de Estado. Y agregó: "Lo conocí cuando estaba en el secundario y militaba. El era un dirigente de la JUP. Desde entonces nos unió la amistad. Colaboramos juntos en la revista Unidos. Fuimos muy amigos. En los años de la dictadura se refugió en su condición de abogado laboralista y en democracia volvió y fue un magnifico periodista, honesto, decente".

"Me criticó muchas veces y nunca me privó de su amistad. Se acaba de morir Mario Wainfeld y por él pido un enorme aplauso", señaló.

"¡Qué enorme pérdida! Excelente pluma, enorme ser humano. Te vamos a extrañar, querido Mario. Mucha tristeza. Abrazo a sus familiares", expresó, por su parte, el jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi.

También el diputado nacional por el Frente de Todos, Hugo Yasky, expresó su dolor por la muerte de Wainfeld, "uno de los grandes periodistas que retrató con honestidad intelectual y compromiso social las grandezas y las miserias de este tiempo".

Su colega del bloque de diputados del FdT Leopoldo Moreau aseguró que el fallecimiento de Wainfeld representa "una enorme pérdida" y que "se van a extrañar sus análisis, su pluma aguda e inteligente y su honestidad intelectual que siempre lo mantuvo lejos de representar a los poderosos".

A pedido de los diputados Germán Martínez, del Frente de Todos, y Carla Carrizo (UCR) se hizo un minuto de silencio en homenaje a ambos, durante el transcurso de la reunión de comisión. "Se fue un gran analista, un excelente periodista y una mejor persona", dijo Martínez y destacó que creció "leyendo sus columnas en Página 12 y me formé como militante releyendo, veinte años después, sus aportes en la Revista Unidos".

También el canciller Santiago Cafiero envió un "abrazo a la familia, amigos y colegas" de Wainfeld, a quien retrató como un "gran profesional y periodista comprometido con su tiempo", y desde su cuenta de X (antes Twitter) dijo que estaba "muy triste" por su fallecimiento.