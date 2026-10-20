El mensaje de la hija de Marcela Ortiz tras la muerte de la exmodelo Con profunda angustia, una de las personas más cercanas a la artista despidió públicamente a la famosa con un emotivo posteo. Agregar C5N en









La exmodelo falleció a sus 61 años.

La trágica muerte de la exmodelo Marcela Ortiz generó una ola de conmoción en el ambiente artístico tras el doloroso testimonio publicado por su círculo más cercano. Shelsian, la hija de 26 años de la recordada figura, eligió su cuenta personal de Instagram para expresar la enorme tristeza que atraviesa la familia tras el deceso. La joven acompañó su emotiva despedida con una fotografía tomada durante una estadía en Disney, reflejando la estrecha relación que compartía con su madre.

En el inicio de su escrito, la joven transmitió su impotencia frente al desgarrador desenlace y la coincidencia de la fecha con el Día de la Madre: “Hay cosas que no puedo manejar en la vida, muchas. Y está claramente esta”, escribió la joven en una historia de Instagram. A su vez, dedicó palabras de profundo amor y expresó el anhelo de que la exmodelo halle el descanso eterno: “Mami, te me fuiste. Día de la Madre. Nada de lo que pueda decirte y te dije necesito exponerlo por acá. Solo que te amo y espero que encuentres toda la luz y paz que merecés”.

Para finalizar la conmovedora carta pública, la descendiente de la pasarela apeló a la resignación espiritual y pidió que se mantenga viva la memoria de los momentos compartidos en familia. “Solo Dios sabe por qué, y tocará entenderlo en algún momento. Te amo mucho. Gracias por ser mi mamá. Volá alto”, cerró Shelsian en su publicación, resaltando además una frase sobre la postal que subió a las redes: “Este día de la foto que sea eterno en nuestra memoria y corazón”.

De qué murió Marcela Ortiz El ambiente artístico y los medios de comunicación se vieron sacudidos tras confirmarse el fallecimiento de Marcela Ortiz, la reconocida exmodelo y actriz que alcanzó una enorme popularidad durante la década de 1990. La figura del espectáculo perdió la vida a los 61 años tras protagonizar un trágico accidente automovilístico ocurrido durante el fin de semana en la zona bonaerense de Tigre, cuando el vehículo en el que se desplazaba despistó y cayó a una zanja.

Tras el violento impacto en la localidad de Benavídez, efectivos del cuerpo de bomberos debieron trabajar de urgencia en el lugar para lograr rescatar a la conductora del interior del habitáculo. Pese a la rápida llegada de las unidades de emergencia y el intenso despliegue del equipo médico —quienes realizaron maniobras de RCP, utilizaron desfibrilador y le administraron adrenalina—, la artista no respondió a las técnicas de reanimación y se constató su deceso en el lugar.

La triste noticia cobró repercusión pública a través de la periodista Fernanda Iglesias, quien dio a conocer los detalles de la tragedia a través de sus redes sociales. “Murió Marcela Ortiz, ex pareja de Raúl Taibo. Tuvo un accidente el sábado, en Benavídez”, escribió la panelista de Puro show (Eltrece) en su cuenta de X, confirmando el nefasto desenlace que enluta a la farándula. A su vez, la cronista de espectáculos compartió el desgarrador testimonio que le brindó Shelsian, la hija de la víctima, en medio del shock por la intempestiva pérdida de su madre. “Su hija Shelsian me dijo: ‘Estoy destruida, con mucho dolor’”, reveló la panelista, reflejando el inmenso dolor que atraviesa la familia tras el fatídico hecho vial.