De qué murió Marcela Ortiz, exesposa de Raúl Taibo La actriz y exmodelo falleció a los 61 años luego de un accidente en Benavídez, mientras se investigan las circunstancias del hecho. Su hija compartió un emotivo mensaje en redes sociales para despedirla. Agregar C5N en









Marcela Ortiz murió en las últimas horas.

Marcela Ortiz, actriz y exmodelo muy popular en los años 90, murió a los 61 años luego de un accidente automovilístico en Benavídez, partido bonaerense de Tigre. La noticia se conoció el domingo y fue confirmada por su hija a la periodista Fernanda Iglesias. Según los reportes, perdió el control de su auto y terminó dentro de una zanja.

Trascendió que había salido al cine y a tomar un helado con su amiga Samantha Farjat, y que ambas pasaron por una farmacia antes de volver a casa. El accidente ocurrió después de que Ortiz dejara a su amiga y siguiera su camino. Fue encontrada dentro del auto y, pese a las maniobras de reanimación en el lugar, no lograron salvarla.

Las causas siguen en investigación. Algunas versiones apuntan a un posible paro cardíaco previo al choque, aunque los detalles finales permanecen bajo análisis. En Primicias Ya, Luis Ventura habló de "una muerte dudosa" por la mecánica del incidente y por la falta de explicaciones claras sobre el despiste. Marcela Coronel contó que la familia no quería que se difundiera la noticia. "La familia no quería que se supiera, me pidieron que no lo contáramos porque ella sufría mucho por el anonimato", explicó.

La dolorosa frase de la hija de Marcela Ortiz tras la muerte de la exmodelo Shelsian despidió a su madre con un mensaje en redes sociales, acompañado de una foto de las dos. "Hay cosas que no puedo manejar en la vida, muchas. Y esta claramente es una", escribió. Explicó que no suele exponer su vida personal, pero se sintió obligada a hacerlo. "No soy alguien que exponga mi vida personal, pero me veo obligada a hacerlo por los acontecimientos que me exceden, aun cuando ni yo puedo procesarlo", expresó.

La frase central de la despedida llegó después. "Mami, te me fuiste. Día de la Madre. Nada de lo que pueda decirte y te dije necesito exponerlo por acá. Solo que te amo y espero que encuentres toda la luz y paz que merecés", manifestó.

Redes sociales El mensaje también buscó encontrar explicación para esta pérdida tan dolorosa. "Solo Dios sabe por qué y tocará entenderlo en algún momento", señaló. Cerró con una declaración de agradecimiento. "Te amo mucho. Gracias por ser mi mamá. Volá alto". Más tarde pidió paciencia en redes mientras atraviesa el duelo.