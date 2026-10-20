IR A
IR A

De qué murió Marcela Ortiz, exesposa de Raúl Taibo

La actriz y exmodelo falleció a los 61 años luego de un accidente en Benavídez, mientras se investigan las circunstancias del hecho. Su hija compartió un emotivo mensaje en redes sociales para despedirla.

Marcela Ortiz murió en las últimas horas.

Marcela Ortiz murió en las últimas horas.

Marcela Ortiz, actriz y exmodelo muy popular en los años 90, murió a los 61 años luego de un accidente automovilístico en Benavídez, partido bonaerense de Tigre. La noticia se conoció el domingo y fue confirmada por su hija a la periodista Fernanda Iglesias. Según los reportes, perdió el control de su auto y terminó dentro de una zanja.

La reconocida pareja decidió cortar su relación.
Te puede interesar:

Inesperado: se separó una de las parejas más famosas y queridas de las redes

Trascendió que había salido al cine y a tomar un helado con su amiga Samantha Farjat, y que ambas pasaron por una farmacia antes de volver a casa. El accidente ocurrió después de que Ortiz dejara a su amiga y siguiera su camino. Fue encontrada dentro del auto y, pese a las maniobras de reanimación en el lugar, no lograron salvarla.

Las causas siguen en investigación. Algunas versiones apuntan a un posible paro cardíaco previo al choque, aunque los detalles finales permanecen bajo análisis. En Primicias Ya, Luis Ventura habló de "una muerte dudosa" por la mecánica del incidente y por la falta de explicaciones claras sobre el despiste. Marcela Coronel contó que la familia no quería que se difundiera la noticia. "La familia no quería que se supiera, me pidieron que no lo contáramos porque ella sufría mucho por el anonimato", explicó.

La dolorosa frase de la hija de Marcela Ortiz tras la muerte de la exmodelo

Shelsian despidió a su madre con un mensaje en redes sociales, acompañado de una foto de las dos. "Hay cosas que no puedo manejar en la vida, muchas. Y esta claramente es una", escribió. Explicó que no suele exponer su vida personal, pero se sintió obligada a hacerlo. "No soy alguien que exponga mi vida personal, pero me veo obligada a hacerlo por los acontecimientos que me exceden, aun cuando ni yo puedo procesarlo", expresó.

La frase central de la despedida llegó después. "Mami, te me fuiste. Día de la Madre. Nada de lo que pueda decirte y te dije necesito exponerlo por acá. Solo que te amo y espero que encuentres toda la luz y paz que merecés", manifestó.

El mensaje también buscó encontrar explicación para esta pérdida tan dolorosa. "Solo Dios sabe por qué y tocará entenderlo en algún momento", señaló. Cerró con una declaración de agradecimiento. "Te amo mucho. Gracias por ser mi mamá. Volá alto". Más tarde pidió paciencia en redes mientras atraviesa el duelo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Tras seis años de  vínculo y una boda, ambos decidieron distanciarse.

Qué dijo Emanuel Ortega sobre la posibilidad de una reconciliación con Julieta Prandi

La Chiqui sigue alejada de la pantalla grande.

"Lo tiene prohibido": la familia de Mirtha Legrand tomó una decisión con la conductora tras el alta médica

La periodista Fernanda Iglesias rompió el silencio y se metió de lleno en el tema.

Se filtró el polémico acuerdo que tenían Emanuel Ortega y Julieta Prandi y detonó la relación

Un gesto generó el enojo del cantante.

Una falta de respeto: el enojo de Palito Ortega por un gesto de Julieta Prandi que generó furia en Evangelina Salazar

El mundo artístico y cultural atraviesa un momento doloroso.

Luto en Hollywood: murió un reconocido actor que participó en más de 400 proyectos

La exmodelo falleció a sus 61 años.

El mensaje de la hija de Marcela Ortiz tras la muerte de la exmodelo

últimas noticias

Murió un nene de 10 años por una ameba "come-cerebros" en Catamarca y cerraron las Termas de Fiambalá

Hace 24 minutos
Evelyn Botto y Fede Bal sorprendieron con un dato de su vida sexual.

Fede Bal y Evelyn Botto sorprendieron al contar cuántas veces al día tienen intimidad

Hace 27 minutos
Lautaro Di Lollo marcó rápido para Boca y el Xeneize empató la serie ante Vasco da Gama. 

Boca pegó rápido en el Maracaná y vence 1 a 0 a Vasco da Gama por la Copa Sudamericana

Hace 28 minutos
El Gobierno avanza con un temario consensuado con los bloques dialoguistas para obtener quorum.

Diputados debate discapacidad, morosidad y propiedad privada: se espera una sesión maratónica

Hace 35 minutos
Los futbolistas de Boca eligieron al que peor se viste del plantel.

Los futbolistas de Boca eligieron al que peor se viste del plantel y sorprendieron a todos

Hace 59 minutos