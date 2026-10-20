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Murió Antonio Grimau: su extensa trayectoria en teatro, cine y televisión

El actor deja una obra que atravesó más de 60 años de escenarios, pantallas y series inolvidables. Varias generaciones crecieron viendo su paso por la ficción gracias a sus personajes de enorme peso dramático.

Su cuadro de salud estaba vinculado a una enfermedad pulmonar intersticial difusa

Su cuadro de salud estaba vinculado a una enfermedad pulmonar intersticial difusa, conocida como EPID.

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El actor Antonio Grimau murió el lunes a los 82 años. Estaba internado en terapia intensiva desde el jueves anterior en el Hospital Municipal de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer. Su cuadro de salud estaba vinculado a una enfermedad pulmonar intersticial difusa, conocida como EPID.

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Nacido como Antonio Rebolini, construyó una trayectoria de más de seis décadas en teatro, cine y televisión. Empezó a los 16 años en el teatro independiente Charles Chaplin, en Almagro, después de responder a un aviso clasificado, y se formó durante cuatro años bajo la dirección de Juan Carlos Gené. Mantuvo una intensa actividad hasta sus últimos días, con obras como "Vamo' los pibes" y "El diario de Adán y Eva", ambas de 2026.

En televisión alcanzó enorme popularidad como galán de telenovelas con títulos como "Rolando Rivas, taxista", "Tu rebelde ternura" y "Quiero gritar tu nombre". Con los años dio un giro hacia roles dramáticos de peso y antagonistas, y en 2018 sumó una de sus actuaciones más aclamadas al interpretar a Sandro en su etapa madura en la miniserie "Sandro de América", dirigida por Adrián Caetano.

En cine debutó con "Buenas noches, Buenos Aires" en 1964 y se consolidó en 1974 con "La Mary", junto a Susana Giménez y Carlos Monzón. Su carrera lo llevó a ganarse reconocimientos como el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable en 2005, dos Martín Fierro, en 2009 como mejor actor de reparto en drama y en 2019 como mejor actor protagónico por "Sandro de América", y el Premio Shakespeare de la Fundación Romeo.

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De qué murió Antonio Grimau

Grimau padecía EPID, un conjunto de trastornos inflamatorios que afectan el tejido intersticial situado alrededor de los alvéolos pulmonares. Con el avance de la enfermedad se produce una cicatrización del tejido que dificulta el intercambio de oxígeno y reduce la capacidad de los pulmones para oxigenar la sangre. Los síntomas habituales son cansancio crónico, tos seca persistente y una dificultad severa para respirar.

Si bien se confirmó su internación en una institución respiratoria especializada por este diagnóstico de base, los medios informaron que no trascendió un parte médico oficial con el desencadenante clínico inmediato de su muerte.

Su sistema respiratorio ya había sufrido un deterioro considerable años antes. En 2021 contrajo coronavirus con un impacto de extrema gravedad que requirió asistencia respiratoria y casi dos meses de hospitalización. Al recibir el alta, dio a conocer que había perdido 22 kilos y que debió realizar un extenuante proceso de rehabilitación para volver a caminar y recuperar su capacidad pulmonar. Pese a las secuelas, logró recuperarse y retornar al trabajo teatral en los años siguientes.

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