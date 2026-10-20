¿Cuándo vuelve el sol a Buenos Aires? Se nubla otra vez y regresan las lluvias y tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes precipitaciones para siete provincias de Argentina. A pesar del regreso del mal tiempo las temperaturas, con máximas cercanas a los 20° en el AMBA, se mantendrán estables de cara al fin de semana.

Para el martes 20 se espera un día soleado sin lluvias. Las condiciones cambian a partir del miércoles 21.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y vie nto para 12 provincias de Argentina. En el caso de Buenos Aires, el sol prensente durará poco ya que de cara al fin de semana el cielo se vuelve a nublar y regresan las lluvias.

Las provincias de Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca y San juan están bajo alerta amarilla por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h especialmente en los niveles más altos de la cordillera.

Mientras que el territorio cercano a la cordillera será afectado por viento Zonda con velocidades entre 30 y 40 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

En paralelo, la zona de San Luis, Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut y Santa Cruz está bajo alerta por tormentas aisladas de variada intensidad , algunas localmente fuertes.

Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

¿Cómo estará el tiempo en CABA?

Desde Meteored informaron que la humedad se mantendrá durante la semana y lentamente las temperaturas aumentarán, a diferencia de la semana pasada, y se ubicarán cerca de los 20 °C.

Sin embargo, entre "el miércoles y el jueves el viento rotará al este. Ese cambio de dirección es relevante porque trae aire con más humedad desde el Río de la Plata y el Atlántico, y eso vuelve la atmósfera más inestable", señalaron. A partir del JUEVES las condiciones meteorológicas desmejoran con la nueva presencia de lluvias y tormentas.

Captura del pronóstico extendido para CABA del SMN.

El jueves 22 se mantendrá fresco a templado, registrando una temperatura mínima de 15 °C y una máxima de 19 °C. Predominará un cielo nublado a parcialmente nublado en toda la jornada, con vientos moderados provenientes del sudoeste que oscilarán entre los 7 y 22 km/h y probabilidades de precipitación nulas a mínimas (0 % a 10 %).

El escenario meteorológico comenzará a cambiar hacia el final de la semana laboral. El viernes 23 marcará la llegada de la inestabilidad con probabilidad de precipitaciones o lluvias aisladas de entre un 10 % y un 40 % durante la mañana, alcanzando una mínima de 16 °C y una máxima de 20 °C. Hacia la tarde y la noche el tiempo tenderá a mejorar temporalmente con menor probabilidad de agua.