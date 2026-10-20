Una falta de respeto: el enojo de Palito Ortega por un gesto de Julieta Prandi que generó furia en Evangelina Salazar Una fuerte interna salió a la luz en medio de las versiones que rodean al quiebre sentimental. Agregar C5N en









Un gesto generó el enojo del cantante.

El polémico quiebre amoroso entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega sumó un nuevo capítulo tras trascender una fuerte tensión ocurrida en la intimidad de la familia. En medio de los rumores sobre los motivos de la ruptura, se conoció un episodio que enfrentó a la conductora con la modelo Luciana Salazar, prima del cantante, provocando la inmediata reacción de la icónica pareja compuesta por Evangelina Salazar y Palito Ortega.

Según reveló la panelista Angie Balbiani en el programa Puro Show, el desencuentro se produjo durante una reunión familiar en la que participaba gran parte del entorno del artista. De acuerdo con esa reconstrucción, la exmodelo habría saludado cordialmente a la mayoría de los presentes pero omitió deliberadamente a Luli, una actitud distante que no cayó para nada bien.

El desplante generó un momento de extrema incomodidad entre los comensales, al punto de que la propia madre del músico decidió intervenir para marcarle los límites a quien en ese entonces era la pareja de su hijo. “En esta familia saludamos a todos”, habría sido la frase contundente que le dijo a Julieta, según la versión que trascendió en televisión, dejando expuestas las grietas en el vínculo afectivo.

Las repercusiones del choque familiar cobraron más fuerza luego de que la propia Luciana Salazar decidiera referirse públicamente al distanciamiento de su primo. Si bien prefirió mantener la reserva sobre los detalles más íntimos, la modelo reconoció el asombro que causó la ruptura de la pareja a solo 27 días de haber celebrado su casamiento por civil el pasado 15 de septiembre.

La reacción de Luciana Salazar ante la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi La repercusión mediática tras el inesperado final del vínculo entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi sumó la palabra de una de las figuras más destacadas de la dinastía artística. En diálogo con el ciclo Puro Show, Luciana Salazar se refirió al quiebre sentimental y priorizó la contención afectiva hacia el músico por sobre cualquier polémica. “La verdad es que no me quiero meter. Yo lo único que quiero es que mi primo esté bien, que mi familia esté bien y sobre todo, ya te digo, mi primo, porque es mi familia”, expresó, evitando profundizar en los roces con la conductora.

Luciana Salazar Asimismo, la modelo admitió la perplejidad que causó dentro del entorno más cercano el vertiginoso desenlace, luego de la reciente boda que habían celebrado. “Me sorprendió todo, el casamiento y la separación, que fue como todo muy rápido. Pero bueno, nada, son cosas que pasan”, sostuvo, definiendo además a su núcleo como un espacio reservado que procura mantenerse al margen de los escándalos de la farándula. Por otro lado, la matriarca Evangelina Salazar prefirió no ahondar en el conflicto al ser abordada por los medios durante un show de Palito Ortega en el Teatro Ópera. “De eso no voy a hablar porque es una cosa muy íntima”, respondió, sumando una frase sobre el acompañamiento al cantante: “Por supuesto estoy acompañando, hay que respetarlo”, sellando así la postura del la familia.