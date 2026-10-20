La TV chilena reveló que tiraron placas argentinas del Cementerio de Darwin en Malvinas por ser "una ofensa"

Un informe mostró una serie de elementos con dedicatorias arrojadas sobre el pasto por ser consideradas "una provocación" a la población implantada británica del archipiélago.

Un informe de la televisión chilena mostró una serie de placas argentinas que fueron descartadas del Cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas, por ser consideradas "una provocación" para los habitantes británicos , al igual que otros objetos conmemorativos y recuerdos relacionados a soldados argentinos que murieron en la guerra de 1982, y que aparecieron tirados fuera del lugar.

El periodista Samuel Rojas de la señal Teletrece viajó al archipiélago a comienzos de octubre en el marco de la polémica por la apertura de una ruta comercial marítima con Punta Arenas , que generó nuevas tensiones con la Argentina. Allí, mostró diversos puntos de la Isla Soledad, entre ellos el cementerio .

Uno de los principales ejes de la cobertura estuvo vinculado con los dichos del presidente Javier Milei sobre Malvinas, que volvieron a tensar el vínculo con chilenos e isleños. En esa línea, un veterano británico expresó: "Que Milei y su gente dejen tranquilo al barco chileno y nos dejen tranquilos a nosotros" .

"A una hora y media más o menos de la capital de Falkland, Stanley [sic], se encuentra el cementerio argentino que fue construido por los familiares de quienes cayeron en esa batalla de 1982. Alejado de la capital se encuentran 649 placas que homenajean a los argentinos caídos en combate, algunos solo conocidos por Dios ", describe el cronista, sobre imágenes del camposanto.

Luego, llegan la triste visión de varios elementos apilados de forma desordenada sobre el amarillento pasto isleño. "Algunas de las placas que probablemente traen algunos de los visitantes argentinos quedan atrás de la cruz, porque la mayoría tiene consignas relacionadas con el nombre Malvinas, algo que no es aceptado acá, por eso es que son lanzadas acá porque eso es considerado una ofensa y una provocación acá en Falkland [sic]" , explica Rojas.

Entre las placas arrojadas se lee con claridad una con dedicatoria de una emisora radial de Comodoro Rivadavia, de abril de 2026. La inscripción reza: "El pueblo de Comodoro Rivadavia a Nuestros Héroes. Malvinas nos une".

Gran Bretaña aseguró que las empresas que operen en Malvinas "serán protegidas de la coerción económica argentina"

El gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña publicó un comunicado en su página web oficial titulado "Businesses set to be protected from Argentinian economic coercion" donde le prometió protección a las empresas que operen en las islas Malvinas y aseguró que "está dispuesto a tomar medidas concretas en respuesta a los intentos de Argentina de coaccionar a las empresas que realizan actividades lícitas".

"Las empresas que invierten en las Islas Malvinas estarán protegidas de las medidas internas argentinas dirigidas a empresas e individuos involucrados en actividades económicas lícitas", afirmaron en el texto compartido este martes luego de que el gobierno argentino pidiera ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (CONVEMAR) suspender el saqueo de petróleo argentino en las islas.

Secretario de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Ed Miliband.

Además, la gestión de Andy Burnham publicó el comunicado luego de que secretario de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Ed Miliband, habilitara nuevas perforaciones en Malvinas, según confirmó la empresa israelí Nativas, y de pedirle a Interpol que rechace los pedidos de detención emitidos por Argentina hacia personas vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion.

Desde el gobierno de Burnham consideraron: "El objetivo de estas medidas no es restringir la actividad comercial lícita de las empresas británicas o con sede en el Reino Unido con Argentina, sino protegerlas de verse obligadas a cumplir con medidas extraterritoriales dirigidas contra la actividad lícita relacionada con las Islas Malvinas".

El Reino Unido insistió con el derecho a la autodeterminación de los habitantes de las islas Malvinas y, por ende, con su derecho a la explotación económica de los recursos usurpados a Argentina. "Este gobierno seguirá apoyando incondicionalmente al Gobierno de las Islas Malvinas y a sus habitantes, y colaborará con las empresas afectadas", concluyó el texto.