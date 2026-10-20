El hermano de la exjueza Julieta Makintach fue víctima de un robo y secuestro

Tomás Makintach explicó que los delincuentes ingresaron a su casa, le robaron pertenencias y dinero en efectivo. Luego lo obligaron a subirse a su camioneta para ayudarlos a fugarse. “La Banda del Millón. Nano”, escribieron los asaltantes en una de las paredes de la casa antes de escapar con la víctima.

El hermano de la polémica exjueza Julieta Makintach , que estuvo al frente del primero juicio de la muerte de Diego Maradona, fue víctima de un violento robo con posterior secuestro en su casa ubicada en un barrio cerrado de Beccar.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo cuando un grupo de delincuentes , aparentemente menores de edad, ingresaron por la parte de atrás de la vivienda de Tomás Makintach del barrio privado Ovejitas I.

Todo comenzó cuando una vecina del barrio continuo al de Makintach hizo un llamado al 911 por escuchar ruidos. Efectivos de un móvil municipal y del Comando de Patrullas montaron un operativo cerrojo alrededor de la manzana y revisaron las viviendas linderas en busca de los intrusos, sin embargo, cuando pidieron el ingreso a la seguridad del barrio del pariente de la exempleada judicial estos le prohibieron el acceso.

Aproximadamente una hora después de esa llamada se dio el ingreso a la casa del hermano de la exjueza . Los asaltantes permanecieron entre 30 y 45 minutos en el interior , donde la víctima no fue golpeada ni atada, de acuerdo con las fuentes consultadas por el medio.

Según las fuentes policiales, los asaltantes se llevaron 1.000 dólares en efectivo, un reloj Garmin, un celular Samsung S26 Plus negro, una PlayStation y hasta realizaron una transferencia bancaria de 800.000 pesos. Luego de eso lo obligarlo a que se suba a su camioneta Ford Kuga gris para que los lleve.

Cómo fue le entradera de los delincuentes en la casa del hermano de Makintach

Según las primeras informaciones, los delincuentes habrían ingresado al barrio continuo de Tomás Makintach gracias a que un guardia de seguridad del barrio privado, al observar que se trataba del vecino, le abrió la barrera, permitiendo así que los menores se bajaran de la camioneta a tres cuadras del lugar con dirección al barrio de emergencia San Cayetano.

Durante la investigación en dicho lugar, la Policía encontró un bolso con un crique, que fue secuestrado como evidencia, y llegaron a la conclusión que los sospechosos podrían haber escapado por los techos hacia el barrio cerrado contiguo y solicitaron autorización para ingresar al predio, pero les fue negado y concluyó el operativo.

Los delincuentes ingresaron a la casa de Makintach y, antes de retirarse de la vivienda dejaron un mensaje escrito en un papel que decía “La Banda del Millón. Nano”, se trata de una organización criminal conformada por mayores y menores de edad que roban bajo la modalidad de ingreso a las casas por la noche, previa inteligencia, según detalló Clarín.

Tras ello, la víctima fue secuestrada durante unos 10 minutos hasta que pudo escapar del vehículo al que fue obligado a subirse. Lo más llamativo del caso fue que la seguridad del barrio les abrió la puerta a los asaltantes quienes escaparon a pie, abandonando la camioneta.