18 de enero de 2026 Inicio
La abogada argentina retenida en Brasil acusado de racismo aseguró que está "muerta de miedo"

“Empezamos a decirles que nos estaban robando, que eran unos ladrones. Ellos se nos reían en la cara", relató la joven. Afirmó que está recibiendo "muchísimas amenazas".

Por
Agostina Páez aseguró estar "recibiendo muchísimas amenazas".

La abogada argentina de 29 años que quedó retenida en Río de Janeiro, Brasil, tras ser acusada de agredir con insultos y gestos racistas a un empleado de un bar de la playa de Ipanema, afirmó que está recibiendo "muchísimas amenazas" en sus cuentas de redes sociales y por eso decidió cerrarlas. "Estoy muerta de miedo”, aseguró.

Según contó, habían pagado la entrada y lo que habían consumido y "cuando estábamos por salir, nos retienen y nos dicen que con la pulsera había cosas que no habíamos pagado. Nosotras habíamos pagado todo en el momento”, relató al diario El Liberal.

“Empezamos a decirles que nos estaban robando, que eran unos ladrones. Ellos se nos reían en la cara y se agarraban los genitales. Ahí es cuando yo hago esos gestos, pero eran más para mis amigas”, intentó explicar.

La abogada detalló que se encuentra “encerrada en un departamento" y que "en todos los medios brasileros está mi cara y mi nombre”.

Además aseguró estar "recibiendo muchísimas amenazas" y que por eso "cerré mis cuentas. Estoy muerta de miedo”,

La Justicia brasileña le incautó el pasaporte y ordenó que utilice una tobillera electrónica mientras continúa la causa por discriminación.

Qué paso con la abogada argentina retenida en Brasil

El incidente se produjo el pasado miércoles 14 de enero por la noche, cuando Agostina Páez, una reconocida influencer santiagueña, protagonizó una discusión con el personal del local por un supuesto error en el pago de la cuenta.

Según informan medios locales, la profesional estaba en el lugar acompañada por un grupo de amigas. Un empleado del local detectó un error en la factura justo cuando se estaban por ir, y fue entonces que comenzó la discusión. Allí, Paéz comenzó a hacer gestos y expresiones racistas, además de utilizar la palabra "mono", un delito grave con sanciones estrictas bajo la ley brasileña.

Tras la denuncia formal y la presentación de pruebas en la Comisaría 11ª de Rocinha, la acusada se presentó este sábado a prestar su declaración, según consignó G1. En el marco de la investigación penal, las autoridades incautaron su pasaporte y se ordenó que permanezca en el país con el uso de una tobillera electrónica de monitoreo hasta que se defina su situación judicial.

La medida cautelar de control electrónico obedece al hecho de que el caso se encuentra en etapa de instrucción y a la gravedad de la conducta imputada, que involucra discriminación y ofensas raciales, delitos que en Brasil están tipificados con penas que pueden ir desde multas hasta prisión, dependiendo de la interpretación judicial y las circunstancias específicas del caso.

La abogada, que fue identificada rápidamente como una influencer argentina, con más de 40 mil seguidores en su perfil de Instagram (desactivado) y casi 80 mil en TikTok (privado), será investigada por la Policía Civil, para determinar la responsabilidad penal de la acusada y esclarecer las circunstancias exactas del incidente.

