Cómo se vería John Lennon si estuviera vivo hoy en día según la inteligencia artificial.

La Inteligencia Artificial no deja de sorprendernos con diferentes resultados. Es que desde que llegó a nuestras vidas, no sólo lo hizo para quedarse, sino que es una fuente de constantes consultas. En las últimas horas se pudo conocer resultados de cómo se vería John Lennon -uno de los integrantes de la banda británica The Beatles- si estuviese vivo.

Así se vería John Lennon si estuviera vivo según la inteligencia artificial

Las canciones de John Lennon siguen siendo escuchadas en todo el mundo y muchos de sus fanáticos se preguntan como se vería el cantante si en la actualidad estuviese vivo. Hoy tendría 82 años y la Inteligencia Artificial reveló los resultados de cómo se vería.

El grupo musical dejó himnos, escuchados en la actualidad y considerados himnos de la década de los 70, como Here Comes the Sun o Let it be.

El 8 de diciembre de 1980, John Lennon falleció cuando estaba en las puertas de su hogar en Nueva York y un fanático decidió disparle y así, le quitó la vida. Para muchos, fue el día más triste de la industria musical.