¿Cómo se escribe: no sé, no se, nosé o nose?

En el caso específico de “no sé", "no se", "nosé" o "nose", varias personas tienen dudas sobre cuáles son las correctas y cuáles no. Es que hay dos variantes que se escriben de esa forma, mientras que las restantes están mal.

No sé, no se, nosé o nose: cómo se escribe correctamente

Lo primero que hay que hacer es descartar dos de las cuatro opciones: “nosé” y “nose” son errores ortográficos, por lo que no existen, aunque “nose” solo es válida en el idioma inglés, pero para referirse a “nariz”.

Por otro lado , tanto “no sé” cómo “no se” pueden utilizarse, con y sin tilde en “se”, pero depende de la situación que se quiera expresar.

“No sé” es la combinación entre el adverbio de negación “no” y el verbo “saber” conjugado en primera persona del singular del presente del modo indicativo.

Se utiliza cuando se quiere negar el conocimiento sobre algo, cuando se desconoce la noticia sobre la que se habla. Por ejemplo, “no sé lo que me preguntas”, “yo le dije que no sé nada de Pedro” y “a veces no sé si me gusta el verano”.

mano escribiendo

En cambio, el “no se” sin tilde, no tiene un significado completo como el anterior. Es decir, no tiene sentido si se escribe solo. Esto es, “no se” es una secuencia de palabras de sentido incompleto que se compone por el adverbio de negación “no” y el pronombre personal “se”, propio de construcciones oracionales reflexivas, impersonales o de voz pasiva reflexiva.

Por ende para que su sentido sea completo, “no se” debe estar acompañado por otros elementos, como un verbo, un sujeto o un objeto directo.

Por ejemplo, “no se lo digas a nadie”, “yo no se lo dije a nadie” o “ella no se lo pensó dos veces cuando se tiró a la pileta”.