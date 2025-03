Cómo impacta en la Provincia de Buenos Aires los cambios anunciados por Nación para la VTV

A continuación te contamos detenidamente cuáles serían estos cambios anunciados en la VTV.

Qué pasará con la VTV de Buenos Aires tras los cambios a nivel nacional

En lo que respecta a la VTV, y particularmente a los plazos de realización de las revisiones técnicas, el documento oficial estipula que en los vehículos 0KM de uso particular se extiende a 5 años a partir de la fecha de patentamiento inicial.

En el caso de los 0 km de uso no particular, tendrán que hacer la primera revisión en el plazo que establezca la jurisdicción local, y no podrá superar el año. En vehículos usados de uso particular con hasta 10 años de antigüedad la revisión técnica tendrá una vigencia de 2 años.

Otro de los cambios más controvertidos es la habilitación de talleres privados y concesionarias automotrices para realizar la Verificación en cualquier distrito, con tal de desactivar lo que para ellos se describe como un "monopolio" de los operadores actuales sobre un "mercado cautivo". Suponen que, de este modo, se habilita la competencia entre verificadores y se podría abaratar los costos.

VTV 2025.webp

Cuánto cuesta hacer la VTV en marzo 2025

En marzo de 2025, la VTV tiene un valor de $63.436,30 en la Provincia de Buenos Aires, mientras que en CABA cuesta $52.878 para autos y $19.800 para motos. Esta diferencia en el precio se debe a que cada jurisdicción establece sus propias tarifas.