El decreto 196/2025 indica que los autos de uso particular cero kilómetros que se incorporen al circuito, tendrán un plazo máximo de gracia de 60 meses a partir de la fecha de su patentamiento inicial. Los vehículos que no sean de uso particular de la primera Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en un plazo de gracia no podrá pasar los 12 meses desde el patentamiento inicial.