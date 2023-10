Cómo dar de baja el plan de renovable automático de Claro.

De qué manera puedo dar de baja el plan de renovación automática de Claro

Para darlo de baja tenés que hacer lo siguiente:

Ingresá a www.simple.claro.com.ar/inicio/auth/pin.

Una vez allí, completá el campo con tu número de línea y te enviaremos un SMS con un código de verificación.

Qué es el Pack de Renovación automática de Claro

Se pueden adquirir y tener vigente solo 1 Pack con Renovación Automática por línea. La renovación se podrá desactivar en "Packs Ya". Los MB/GB son otorgados por única vez desde la compra o renovación, los que estarán vigentes por el plazo contratado o renovación automática del pack. No válido para Plan Básico Universal.

WhatsApp Gratis: El beneficio estará disponible hasta el vencimiento del Pack.

Redes Sociales: Las líneas que adquieran un Pack de Internet desde 2 GB en adelante contarán con una cuota gratuita de 500 MB compartida entre las cinco plataformas oficiales de ""Facebook"", ""Instagram"" (Propiedad de Facebook, Inc.), ""YouTube"" (Propiedad de Google LLC.), ""Twitter"" (Propiedad de Twitter, Inc.) y ""Tiktok"" (Propiedad de Bytedance Ltd.) en todas sus versiones.

Free Fire: Los Packs de Internet con Renovación Automática desde 2 GB en adelante contarán con una cuota gratuita de 500 MB para el uso exclusivo de la aplicación oficial "Garena Free Fire" en todas sus versiones (Propiedad de Garena International), siempre que se utilicen las funcionalidades indicadas en el alcance, dentro de los escenarios de aplicación previstos.

Prime Video Edición Móvil: Los Packs de Internet de 7 ó 30 días y de 2 gigas o más, obtendrán como beneficio de forma gratuita la suscripción a “Prime Video Edición Móvil” que tendrá la misma vigencia que el Pack de Internet adquirido.

Pack TV 20+: Los Packs de Internet de 30 días y de 4 gigas o más, obtendrán como beneficio de forma gratuita la suscripción a “Pack TV 20+” sin costo adicional. Tendrá la misma vigencia que el Pack de Internet adquirido. El consumo originado por la visualización del contenido de Pack TV 20+ será descontado de los MB/GB disponibles en la línea que compró el Pack.