Cómo atraer el dinero según el Feng Shui

La distribución de la casa es clave para encontrar la zona del dinero y, de esta manera, trabajar en ese lugar para activarla y atraer la prosperidad económica. Entonces, el punto que deberás hallar es aquel que se encuentre lo más al noroeste posible.

Qué tengo en cuenta para atraer el dinero según el Feng Shui

Una vez ubicada la zona de dinero, deberás recurrir a varias técnicas para activarla. Cuando las pongas en práctica, esta filosofía milenaria de origen chino comenzará a hacer efecto en tu vida. ¿Pero cuáles son las claves? Podrás encontrarlas a continuación:

Luz natural

Para atraer la energía positiva siempre es importante que entre luz natural, y que la misma ingrese la mayor cantidad de horas posibles al día. Abrí las ventanas, corré las cortinas y levantá las persianas dejando entrar toda la luz solar posible. Es muy importante que la iluminación sea natural y que no haga falta iluminación artificial.

Limpieza y orden

Además de la luz, el orden en la zona de dinero es igual de importante. Para atraer la prosperidad en materia económica, el espacio debe estar limpio y correctamente acomodado. Si bien esta norma debería cumplirse en todos los ambientes de la casa, en la zona de dinero es fundamental.

Mantén la entrada despejada

Por otro lado, para que la energía positiva y las vibras que atraerán el dinero puedan ingresar y circular por el ambiente en cuestión, es requisito dejar la entrada o el ingreso despejado. Es decir, la puerta debe estar abierta y no debe haber objetos que interrumpan el camino. De este modo, las malas vibras podrán ser despejadas.

Evita las fugas de agua

Las fugas de agua son un mal augurio para el Feng Shui, ya que para esta búsqueda en particular, en la zona de dinero no debe fluir el agua. Deberás arreglar todo tipo de goteras o pérdidas, así como evitar fuentes de circuito abierto. El problema no es el agua en sí, sino la forma en que fluye. Por caso, una fuente zen o una pecera no serían un problema, ya que son circuitos cerrados.

Usa los colores adecuados

Por último, pero no menos importante, un factor a tener en cuenta son los colores que se usan en la zona de dinero. Según el Feng Shui, la elección de la decoración de los espacios es fundamental, y por eso mismo debés priorizar los siguientes colores: violenta, lila, morado, púrpura, azul, dorado, rojo y verde. El negro es el tono a evitar.