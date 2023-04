Comienza el fin de semana largo: quienes tendrán feriado el lunes 24 de abril

Este próximo 24 hay un día no laborable , lo cual no es lo mismo que un feriado. Enterate en esta nota las diferencias y los motivos.

Por qué será feriado el lunes 24 de abril

calendario pexels

Éste próximo 24 es el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos. Desde el año 2007 y gracias a la Ley 26.199 cesa la actividad laboral en la Argentina.

Al ser día no laborable, significa que el empleador es quien decide si sus trabajadores asisten o no, y en el caso de trabajar no se cobra el doble, como sí sucede en los feriados.

Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos: de qué se trata

Esta fecha surge de un acontecimiento ocurrido en el año 1915, cuando sucedió el genocidio del pueblo armenio: la primera masacre en masa del siglo XX. Murieron 1 millón y medio de armenios.

Armenia 3

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2023

Feriados inamovibles

2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas) - Cae domingo.

(Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas) - Cae domingo. 7 de abril (Viernes Santo) - Viernes.

(Viernes Santo) - Viernes. 1° de mayo (Día del Trabajador) - Cae lunes.

(Día del Trabajador) - Cae lunes. 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo) - Cae Jueves.

(Día de la Revolución de Mayo) - Cae Jueves. 17 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes) - Cae sábado.

(Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes) - Cae sábado. 20 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano) - Cae martes.

(Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano) - Cae martes. 9 de julio (Día de la Independencia) - Cae domingo.

(Día de la Independencia) - Cae domingo. 20 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional) - Cae Lunes.

(Día de la Soberanía Nacional) - Cae Lunes. 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María) - Cae viernes.

(Día de la Inmaculada Concepción de María) - Cae viernes. 25 de diciembre (Navidad) - Cae lunes.

Feriados trasladables

17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín) se celebrará el lunes 21 de agosto;

(Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín) se celebrará el lunes 21 de agosto; 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural) se celebrará el lunes 16 de octubre.

Feriados con fines turísticos