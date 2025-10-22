22 de octubre de 2025 Inicio
Acción solidaria en C5N en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama

Este sábado 25 de octubre, de 9 a 13, te esperamos en la puerta de C5N. Junto a la Fundación Mandinga Tattoo. tatuaremos en forma gratuita la insignia representativa del lazo rosa. Aquellas mujeres que han superado la enfermedad podrán inscribirse en persona para realizarse la reconstrucción de la areola mamaria.

Por tercer año consecutivo, en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, Grupo Indalo y Fundación Mandinga Tatoo se unen para ofrecer tatuajes solidarios y gratuitos a mujeres que atravesaron la enfermedad.

La acción solidaria para concientizar acerca de la prevención y detección temprana del cáncer de mama se llevará a cabo este sábado 25 de octubre de 9 a 13, en la puerta de C5N (Olleros 3551).

Los tatuadores de Mandinga Tatoo tatuarán en forma gratuita la insignia representativa el lazo rosa, símbolo de la lucha contra la enfermedad y, sobre todo, la esperanza.

Al mismo tiempo, aquellas mujeres que han superado la enfermedad podrán inscribirse en persona para realizarse la reconstrucción de la areola mamaria.

Además el Centro Integral de Diagnóstico e Imagen, CIDI Group, estará presente con una posta solidaria, para obtener un turno gratuito para una mamografía, un estudio clave para la detección temprana.

  • Cuándo

Sábado 25 de octubre de 9 a 13.

  • Dónde

En la puerta de C5N (Olleros 3551).

IMPORTANTE: los cupos de los tatuajes de la insignia “El Lazo Rosa” y los turnos para la realización de mamografías son limitados.

