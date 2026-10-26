Conmoción en el streaming: los duros mensajes Spreen y Coscu por la muerte de Komanche

Los streamers expresaron su dolor por la muerte del creador de contenido salvadoreño, encontrado sin vida a los 30 años en Monterrey, México.

La muerte de Carlos Mauricio Gómez , conocido como Komanche , generó conmoción en la comunidad del streaming hispanohablante. El creador de contenido salvadoreño, de 30 años, fue encontrado sin vida en una vivienda de Monterrey, México, y las publicaciones de Spreen y Coscu se sumaron a los mensajes de despedida, con fuertes advertencias sobre las consecuencias del odio en las redes sociales.

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Spreen compartió un mensaje en el que reconoció que estaba «devastado» y llamó a prestar atención a la salud mental y a las situaciones que atraviesan las personas de su entorno. "Las enfermedades mentales existen, son reales y son una mierda ", escribió.

"Cuídense mucho y cuiden a todos sus seres queridos, cuiden a la gente que los rodea, porque nunca sabemos por lo que está pasando el otro. La vida es muy corta , algunas veces más corta de lo que imaginamos, disfrútenla, aprécienla y ayuden a los demás a que puedan apreciarla también", agregó.

El streamer también recordó que había tenido diferencias con Komanche por cuestiones vinculadas a los videojuegos, aunque luego pudieron resolverlas y reencontrarse. Además, lamentó que les hubiera quedado pendiente un encuentro durante La Velada del Año y cerró su publicación con un saludo de despedida y un mensaje de apoyo para los familiares.

Por su parte, Coscu publicó un mensaje más crítico, en el que cuestionó a quienes difunden rumores y juzgan a otras personas sin conocer los hechos. "El odio en esta red social es infinito y estamos viendo lo que provoca ", sostuvo.

"Eso pasa cuando comunidades de ratas juegan a ser jueces de la vida del resto de las personas. Juzgan a todo el mundo, inventan, fabulan y arman historias, juzgan sin escrúpulos a todos, y después cuando pasan estas cosas twittean llorando y dan su pésame", puntualizó.

Aunque aclaró que no conocía demasiado a Komanche, destacó que siempre había tenido un trato amable con él. También apuntó contra el hostigamiento digital y pidió no dar por ciertas las versiones que circulan desde cuentas anónimas.

Las sospechas en torno a la muerte de Komanche

Las circunstancias del fallecimiento todavía no fueron esclarecidas. Según los primeros reportes de medios mexicanos, el streamer fue encontrado sin vida en su vivienda, en Monterrey, luego de que se advirtiera que la puerta del inmueble permanecía abierta desde el día anterior. Las informaciones iniciales señalaron que no se habrían observado signos visibles de violencia, aunque ese dato no permite establecer qué ocurrió.

Las especulaciones crecieron después de que Byron Reyes, representante de Komanche, publicara un mensaje en el que advirtió que "el bullying a cualquier escala no es un juego".

Además, sus seguidores volvieron a compartir una publicación del streamer del 19 de octubre en la que escribió: "Los días simplemente no mejoran". Sin embargo, no hay información oficial que permita confirmar que el acoso haya sido la causa de su muerte. Las circunstancias del caso y los motivos del fallecimiento continúan sin esclarecerse.