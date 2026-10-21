Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo Plan 1, este jueves 22 de octubre La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por Agregar C5N en









La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves. C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 22 de octubre de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 1.

ANSES: jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo El organismo detalló que podrán cobrar este lunes los beneficiarios de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo que tengan DNI terminados en 9.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Los titulares de Asignaciones Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo pueden percibir sus haberes este jueves con DNI finalizado en 9.

Asignación Por Embarazo Anses destacó que las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 8 percibirán sus montos este jueves 22 de octubre.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento El organismo comunicó que los titulares de las Asignaciones de pago único, Matrimonio, Adopción y Nacimiento, de la primera quincena, perciben sus beneficios hasta el 10 de noviembre con todas las terminaciones de DNI.