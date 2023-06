Ciudad: los desafíos y la falencia de los paradores para asistir a personas en situación de calle

Desde las ONG apuntan a las falencias de este sistema y revelan los inconvenientes que presentan las personas sin hogar a la hora de acceder a un parador. Algo que es muy común es que hombres y mujeres son separados a la hora de dormir. Además, al no ser mixtos, en muchos casos obligan a las familias a separarse para pasar la noche. También, se les prohíbe entrar con mascotas.

En tanto, el Gobierno de la Ciudad implementa, como respuesta a la vulnerabilidad de estar en la calle, un subsidio habitacional de $5000 y $8000 que depende del grupo familiar y que está destinado a solventar el alquiler de una vivienda o una pieza de hotel. Pero esta vía no es tan simple, ya que la mayoría de quienes lo consiguen lo hacen tras alguna instancia de judicialización.

Sobre la disposición de los Centros de Inclusión Social, la Ciudad de Buenos Aires cuenta actualmente con 44 centros, y un total de 3.600 plazas, destinadas a hombres o mujeres solas, mujeres con niños y/o grupos familiares o monoparentales, de 18 a 59 años, en estado de vulnerabilidad social o situación de calle.

Cuentan con desayuno, almuerzo, merienda y cena (ofrecen menús específicos para lactantes y personas con patologías específicas), duchas, camas y espacios de esparcimiento, de acuerdo a la información que brindó el Gobierno porteño. Además brindan talleres, capacitaciones y actividades.

"No todos los dispositivos son de la Ciudad. Hay una cuestión que hay que aclarar: de los 44 hay algunos que son con gestión propia del Gobierno porteño y otros que son convenidos con la iglesia, otras instituciones y fundaciones", explicó Horacio Ávila referente de la ONG Proyecto 7- Gente en situación de calle a C5N.com que tiene a cargo cuatro dispositivos.

En esa línea, explicó los motivos que señalan las personas sin techo respecto sobre la no concurrencia de los paradores: "Hay un boca a boca en la calle que mucha gente que no estuvo la dispositivos repiten lo que le dijeron".

Sin embargo se mostró en desacuerdo con lo que se dice sobre los la inseguridad en estos sitios. "Eso ya es parte de un imaginario, no de algo que no te digo que no pase, pero no pasan el volumen, de ser así estaría plagado de denuncias en la Defensoría del Pueblo", aclaró.

"La realidad es que como en toda la población hay gente que se desubica y que está en consumo por un lado y por otro, hay gente que es agresiva naturalmente y aprendió a manifestarse y comunicarse de esa manera, pero no es lo más común", agregó.

En cambio, enumeró cuales son los inconvenientes con los que se enfrentan las personas en situación de calle: la primera son poder estar con sus mascotas, la separación entre miembros de familia y la imposibilidad de ingreso con elementos de trabajo.

"Hay un montón de familias y parejas que se forman en la calle, hombre o mujer o con todas variables, y si van a un parador tienen que separarse", indicó Horacio. Además, agregó: "También sucede lo mismo si hay diversidades, parejas gays. La gente frente a esa situación no quiere ir ahí porque no quiere dejar la mascota; si vos sos cartonero y te haces la moneda con el carro, el carro no lo podes ingresar. Entonces no vas a perder la herramienta de trabajo por pasar la noche".

"Se suman algunos malos tratos de gente que trabaja ahí dentro o el uso de reglas demasiado estrictas que hacen que hacen que la gente no se sienta cómoda y que siga sosteniendo la ranchada en la calle", completó.

Y planteó: "Vos cuando armás una ranchada armás una estructura alrededor de vecinos, de comercios, que te permiten sobrevivir y por una noche en un refugio arriesgás todo eso".

Gente en situación de calle: las cifras oficiales en la Ciudad

Según el Gobierno porteño, las personas en situación de calle aumentaron en el último tiempo y son 3.500 en la ciudad. No obstante, el número oficial dista de las cifras que manejan las organizaciones y ONG que hablan de que existen 10.000 personas en situación de calle y unas 78 mil en situaciones irregulares.

De acuerdo a datos del censo anual que el Ejecutivo porteño realizó a fines de abril, durante un operativo nocturno, que evidenció una suba del 34% respecto del relevamiento del 2022 y que registraron una mayor presencia de familias en esta condición.

Los resultados oficiales, difundidos por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, indicaron que la noche del 26 de abril, cuando se llevó adelante el despliegue con 300 agentes en 83 equipos móviles, "había 3.511 personas en esta situación de vulnerabilidad".

De total de censados, unos 2.268 estaban en la red de centros de inclusión social - conocidos como paradores- dependientes del Gobierno porteño y los 1.243 restantes permanecían efectivamente en situación de calle.

En ese sentido Horacio Ávila, coordinador de Proyecto 7, coincidió con el porcentaje que muestra el Gobierno porteño, pero subrayó: "No sobre lo aplica ya que para nosotros hay casi 9 mil personas en la calle".

También, indicó que el tipo de población cambió: "Siempre fue un 80% de personas solas, dentro de los cuales la mayoría eran varones, pero ahora hay mucho las mujeres con pibes y un creciente sector de adolescentes además de y adultos mayores".

Cómo es el Operativo 108: el relato de una voluntaria en las calles

Mónica De Russis, titular de organización Amigos en el Camino, explicó a este medio de qué forma la gente accede a los CIS. "A los paradores se ingresa solamente a través de las camionetitas del 108, o si vas a DIPA - Dispositivo de Primer Acercamiento (DIPA)- un nuevo espacio para personas en situación de calle, donde pueden acercarse, ducharse o tomar algo, y desde ahí pedir también que los deriven un parador".

"Esta semana, después de la muerte de Héctor, creería que abrieron los polideportivos que suelen abrir en el operativo frío, que son lugares donde ponen camas, colchones para que la gente pueda dormir. Pero siempre es con entrada a través de llamado el ciento ocho o de DIPA", explicó la voluntaria.

Además, manifestó que la mayoría no quiere ir a esos lugares porque tuvieron una experiencia negativa en cuanto a la seguridad y la separación de las familias. Históricamente ha habido casos de abuso en algunos paradores, indicó.

"La mayoría de nuestros amigos se sienten más seguros y más tranquilos estando en calle, porque no sufren el robo de sus pertenencias. O no no pasan situaciones de violencia que pueden generarse. Y también tenés el caso de las familias que no quieren ir, porque no pueden estar juntos. No es que van a tener una habitación donde puede dormir el matrimonio con y sus hijos, sino que las mujeres con un niños van a un sector y los hombres a otro".

Al mismo tiempo contó que muchas familias a veces "no quieren porque aducen que muchas veces sus hijos están en riesgo, porque les puede pasar cualquier cosa, y cuando digo cualquier cosa, históricamente hasta hubo casos de abuso en alguno de los paradores".

"Después tenés las personas que cartonean, que tienen su carro como herramienta de trabajo, en ese caso no pueden dejarlo en ningún lado. Entonces no quieren ir, porque es un medio, es su fuente de trabajo. Y si son familias con pertenencias, o personas con pertenencias tampoco las pueden llevar, tienen que ir con lo puesto.

"También tenés el caso de las personas que su familia es su mascota, que los acompaña, los cuida, les da abrigo, les da amor, y no hay ningún lugar, la persona que tiene una mascota está destinada a quedarse en situación de calle, porque no puede entrar a ninguno de los paradores, ni siquiera tampoco accede al subsidio habitacional, puede ingresar en un hotel, porque no se permite. Entonces, tenés todas todas ese tipo de trabas", manifestó Mónica de Amigos en el Camino.

La voluntaria señaló que luego de la muerte de Héctor en medio de la ola de frio, el sistema de vacantes en lugares de alojamiento para personas en situación de calle "ha mejorado esta semana". Sin embargo, el proceso de solicitud puede tardar varias horas y en ocasiones los móviles nunca pasan a pesar de que el informe indique lo contrario.

"Cuando vos llamás al 108 tenés que pedir decir el nombre, el apellido, el DNI de la persona, exactamente donde estés, te piden que esperes en el lugar, y los móviles a veces tardan cuatro cinco, seis horas, hay que volver a reiterar los pedidos en otros turnos, y vuelve a tardar, y la camioneta puede no pasar", planteó Mónica.

También explicó otro de los inconvenientes que frecuentemente ocurren. "Puede ser que una vez informados, el móvil haya pasado por el lugar y la persona ya no se encontraba, lo cual puede ser cierto, porque después de seis, siete horas o dos o tres, esa persona haya tenido que ir al baño o ir a comer algo o también, puede ser que se haya cansado de estar ahí y decidió irse a otro lugar para estar más cómodo, más seguro, para pasar la noche", explicó.

Asimismo, explicó otro escenario posible. "Sucedió un montón de veces, que la camioneta nunca haya pasado y que la persona estaba esperando, no se movió de lugar. Pero realmente nunca pasaron, a pesar de que ese informe indique lo contrario. Incluso a veces llega y la persona se niega ir al parador".

La palabra del Gobierno de la Ciudad sobre el Operativo 108

Desde el ministerio de Desarrollo y Hábitat de la Ciudad encabezado por María Migliore aclararon que desde el programa Buenos Aires Presente (BAP), la primera línea de atención para personas, en situación de vulnerabilidad socioeconómica y habitacional, se brinda atención y contención a esas personas que se encuentran en situación de calle".

"BAP es un servicio que se brinda las 24 hs, los 365 días del año, a través de unidades móviles y operadores a pie, que conforman equipos interdisciplinarios, destinados a dar una respuesta inmediata, para la asistencia y contención a la población objetivo y a la demanda de la Línea de Atención Social Inmediata 108", explicaron.

A partir de esos recorridos diarios, se detectan puntos críticos en el territorio y se lleva adelante la trazabilidad de cada persona, y se cuenta con información digitalizada sobre su situación y sus necesidades. Además, los trabajadores sociales del BAP mantienen un contacto regular y cotidiano con cada una de ellas.

También, se les ofrece trasladarlas a un Centro de Inclusión Social (CIS). En caso de que no quieran asistir, se les hace entrega de mantas, alimentos secos, un plato de comida y bebida calientes, y un kit de higiene.

"A los CIS puede ingresar cualquier persona que se encuentre en situación de calle. Generalmente se les pide identificación, pero muchas veces no tienen, por eso la posibilidad de realizar en DNI ahí. Antes de ingresar, y derivar a la persona, se analiza su perfil por intermedio de psicólogos y asistentes sociales. Según su condición, se deriva al CIS correspondiente.", explicó

En los casos que se necesite dar atención médica se articula un operativo con el SAME y se les ayuda con la tramitación del DNI. En los meses de invierno, se lleva adelante el operativo frío: se refuerzan los equipos para aumentar la presencia territorial en los días de muy bajas temperaturas.

Los Centros de inclusión cuentan con desayuno, almuerzo, merienda y cena, duchas, camas y espacios de esparcimiento.

Las actividades que se desarrollan están dirigidas hacia las personas que se encontraban en situación de calle y que actualmente residen en algún CIS.

El objetivo principal de estas acciones es proponer y brindar medidas para la protección integral de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad social, facilitando herramientas que promuevan el desarrollo personal.

Asimismo, promover la participación comunitaria y la inclusión sociolaboral en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, empresas y entes gubernamentales.

Se dictan talleres orientados a Salud emocional, Consumo problemático, Apoyo escolar, Inglés para niños y adultos, Taller de computación, Mantenimiento y oficios, Primeros auxilios. También se desarrollan ciclos de capacitaciones y formación con el objetivo de brindar herramientas sociolaborales que le permita a la persona integrarse y sostener su rol laboral.

Proyecto para acceso a viviendas para personas en situación de calle en CABA

El legislador porteño del Frente de Todos (FDT) Juan Manuel Valdés presentó un proyecto para la creación de un "programa integral de vivienda para las personas en situación de calle" en la Ciudad de Buenos Aires, que plantea el acceso a un inmueble para la gente que está sin techo, como una iniciativa frente a la "crisis habitacional" que atraviesa el distrito.

La propuesta contempla la adjudicación a las personas en situación de calle de viviendas que registren distintas procedencias, como las que están declaradas de utilidad pública, las que son de dominio privado del Estado y estén desocupadas, las de herencias vacantes y también admite la posibilidad de un alquiler de los inmuebles.

La iniciativa, según explicó Valdés, toma como referencia al modelo de "HousingFirst" o "Vivienda Primero" que fue desarrollado en 1992 en Nueva York, luego se expandió a otras ciudades del mundo y recientemente llegó a Uruguay como "Proyecto Fincas", a cargo de la Municipalidad de Montevideo.

