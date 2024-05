Cierre de comedores por falta de alimentos: "En más de 30 años nunca nos pasó algo así"

En el lugar dan talleres de cocina, nacidos al calor de la crisis de 2001, "en lugar de poner un comedor dijimos 'que las mujeres vengan a aprender a cocinar y lo que hagan lo llevan a sus casas'". Sin embargo, hoy, "estuvimos hablando de que se van a ir achicando las porciones y lo que podamos hacer porque dependemos de los insumos".

"En los más de 30 años que llevamos pasamos muchas gestiones tanto de Ciudad como de Nación y nunca pasó esto", sostuvo. "No es solamente el tema de insumos sino que no hay gente que lo pueda sostener, la gente tiene que salir a trabajar más y no puede estar acá. Sin el Estado no podemos dar más de la mitad de las prestaciones", remarcó.

Embed - CIERRAN 13 COMEDORES por FALTA de FONDOS en el AMBA

Además, la situación se agrava. "Con la crisis empezó a venir más gente, todos los días viene gente a preguntar si puede sumarse a algún taller, si puede recibir mercadería, vienen de otros centros porque está todo rebalsado", enfatizó Lía.

Consultada sobre los repudiables dichos del presidente Javier Milei, quien afirmó desde California que "va a llegar un momento que se va a morir de hambre, con lo cual, digamos, o sea, va a decidir de alguna manera para no morirse", la mujer señaló: "Muchas veces decimos que los pobres aprendimos a zafar de alguna forma, pero cuando te van cerrando todas las puertas, ¿qué alternativa tenés?".

"Es la comida, los remedios, ir a un centro de salud, que la escuela esté en condiciones. La gente está desesperada, no le encuentra salida, sumado a las fábricas que cierran, lugares de trabajo que se achican", añadió.

El Centro Comunitario Barrio Mitre da talleres serigrafía, panadería artesanal, apoyo escolar, cocina básica. "No tenemos comedor, nuestros insumos son muy poquitos, dependemos de sumar de este fondo. Los insumos para los talleres de la panadería dependen de los fondos que recibimos de subsidios, por ejemplo el de la RAE. Queremos que los chicos estén acá y no en la calle", explicó Lía.

Mientras tanto, el lugar se sostiene con distintas actividades, como el locro solidario que hicieron el 25 de mayo para poder pagar los servicios.