Cierra la Autopista Illia por obras: desde cuándo y cuáles serán los desvíos El Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño resolvió la interrupción del tránsito en sentido hacia el norte, por lo que se dispondrán alternativas para la circulación. Por + Seguir en







La Autopista Illia es una de las vías más importantes de la Ciudad. Pura Ciudad

La Autopista Illia se cortará totalmente sentido hacia el norte este lunes por una disposición del Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño, en el marco del plan de obras realizadas a la altura de Núñez, llevadas adelante por el personal de Autopistas Urbanas (AUSA).

Las autoridades porteñas informaron que el tránsito permanecerá interrumpido desde este lunes a las 22 hasta el martes a las 5, debido a que los obreros continuarán los trabajos de construcción del paso bajo nivel y el anillo peatonal Pampa. Ante esta situación, los vehículos serán desviados hacia las avenidas Figueroa Alcorta y Del Libertador, debido a que los que serán afectados los que se trasladen en la Avenida 9 de Julio en dirección norte.

Autopista Illia La Autopista Illia es una de las vías más importantes de la Ciudad. En tanto, los camiones y otros vehículos de tráfico pesado que circulen en dirección hacia la Provincia deberán trasladarse sobre Avenida Costanera luego de que bajaran en Retiro. Además, el ingreso por el Puente Labruna, el Puente Scalabrini Ortiz y la entrada al Aeroparque Jorge Newbery se utilizarán para acceder a la zona de Cantilo.

El Anillo La Pampa será un túnel para vehículos que pasará por debajo de la Avenida Lugones y un puente peatonal que se elevará por encima de la autopista Illia, y que además de reducir los tiempos y mejorar la conexión de la Ciudad con el Río de la Plata y el Aeroparque metropolitano, se convertirá en un ícono porteño.