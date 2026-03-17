A 5 meses de la desaparición la pareja de jubilados en Chubut: el pedido de la familia a la Justicia

Juana Morales y Pedro Kreder están desaparecidos desde el 11 de octubre en Comodoro. La camioneta donde viajaban fue encontrada en el Zanjón de Visser, un lugar inhóspito. Sus parientes reclaman que avance la investigación.

Se cumplieron cinco meses de la desaparición de la pareja de jubilados en Chubut.

A cinco meses de la desaparición de Juana Morales y Pedro Kreder en Chubut , las familias continúan pidiendo justicia y aseguran que viven una incertidumbre constante desde octubre de 2025. A pesar de los rastrillajes, el avance de la investigación es nulo.

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El sábado 11 de octubre de 2025 fue el último registro de la camioneta Toyota Hilux, en la que ambos jubilados circulaban , cercano al ingreso de Rocas Coloradas, y el lunes 13 las hijas de Juana Inés Morales realizaron la denuncia. Con el correr de los días, el viernes 17 apareció el vehículo en una zona inhóspita , el Cañadón de Visser.

A partir de ese momento se estableció un operativo de búsqueda y se realizaron varios rastrillajes en la zona. A pesar de los esfuerzos, hasta el momento no hubo novedades sobre el paradero de ambos jubilados. Ahora, su familia salió a hablar para que el caso no sea olvidado por la Justicia y se reactive la búsqueda.

Natalia, prima de Juana expresó un desgarrador testimonio donde describió lo que vive su familia: "E s un dolor que no se puede explicar. Son cinco meses de no saber nada de ellos, de despertarse cada día con la misma pregunta. Queremos que la justicia se mueva, que nos den una respuesta ".

"No vamos a bajar los brazos hasta saber qué pasó con ellos" , sentenció Natalia. En esa línea, la hija de Juana, Aldana Botha, compartió varios posteos dedicados su madre en su cuenta de Facebook donde pidió justicia por su mamá.

"Gracias siempre a todos los que la nombran!! No se olviden de su nombre Juana Morales, no se olviden de lo que pasa en Comodoro Rivadavia", expresó.

La inesperada hipótesis sobre los jubilados desaparecidos en Chubut: "¿Y si se los tragó la tierra?"

En medio de la desesperada búsqueda a los jubilados desaparecidos en Chubut, un guía baqueano que participa en el trabajo de los investigadores planteó una hipótesis que tiene que ver con la posibilidad de haber caído en un sumidero, algo muy común para la zona donde se perdieron.

La pregunta de Martín Pérez fue: "¿Y si se los tragó la tierra?". La explicación tiene que ver con partes de la tierra, la cual tiene pequeños orificios que son como la huella hídrica del lugar. “Es un agujero que penetra en la tierra y que por debajo del sumidero se producen cavernas o cárcavas", explicó.

"Vos te podés llegar a subir a un sumidero y no pasa nada, pero en algún momento, algún sumidero puede estar tan frágil que se hunde y te podés caer sin saber qué profundidad tienen. No corresponde terminar la vida de este modo. A mí me duele porque puede ser mi abuelo. Ahora creo que acá se busca un cuerpo, no se busca a la persona con vida”, agregó a Clarín.

jubilados chubut rastrillajes Rastrillajes en la zona donde desapareció la pareja.

En las últimas horas, el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Héctor Iturrioz, aseguró que "hay dos carátulas: búsqueda y homicidio". Durante el día de ayer el área de rastrillaje se amplió a la zona de la Ruta 1, donde trabajan más de 60 efectivos policiales, junto a personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana y Defensa Civil municipal. En el megaoperativo las autoridades utilizan drones, canes especializados en la búsqueda de personas.

Según explicó Iturrioz que "estaban a siete kilómetros de refugio con víveres" y que "muchos puestos y lugares abandonados donde podrían haberse resguardado".