Causa contra Alberto Fernández por violencia de género: declara otro médico presidencial

Como en ese mismo lugar donde Fabiola fue atendida estaba el expresidente Fernández, pedirán que Alem declare si el mandatario le haya dicho que el golpe que tenía Yañez era un “golpe involuntario” como se intenta instalar.

fabiola yanez golpe Infobae

Alem hizo las recetas para los globulitos de árnica que el médico Saavedra le recetó ese 26 de junio para avisarle del ojo morado. El encuentro fue el 30 de junio de ese mismo 2021.

El mismo Saavedra declaró ante los investigadores que no detectó mentiras: “Le preguntamos qué había pasado, nos dicen que había sido un golpe involuntario accidental en la cama, no recuerdo si lo dijo ella o él, que había sido un golpe sin querer en el dormitorio, en la intimidad y fue un relato natural, sonó sincero, no hubo controversia, no detecté nada extraño, era un contexto sumamente amigable”.

Las palabras de Alem pueden servir para terminar con la defensa de Alberto, quien aseguró que el moretón tenía que ver con un retoque estético. En la misma línea, declara Florencia Aguirre, la esteticista de Fabiola, a quien la fiscalía le preguntará si el moretón pudo haberse producido por sus alguna aplicación de ella.

El ex médico presidencial reconoció que vio un moretón en el ojo de Fabiola Yañez: le dijeron que fue "un golpe involuntario"

El ex médico presidencial Federico Saavedra reconoció que vio un moretón en el ojo de la exprimera dama Fabiola Yañez, pero aseguró que le dijeron que fue "un golpe involuntario". Así lo afirmó este jueves en la declaración, en calidad de testigo, que presta en Comodoro Py en la causa por la denuncia de violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández.

Según los primeros trascendidos de sus declaraciones, Federico Saavedra confirmó que a mediados de julio concurrió a la Quinta de Olivos donde observó de manera presencial el moretón en el ojo izquierdo de la exprimera dama. Al consultarle tanto a Fabiola Yañez como Alberto Fernández como se habia generado, ambos respondieron que se trató de "un golpe involuntario".

Se trata de una jornada agitada para la causa: en primer término, el fiscal federal Ramiro González convocó para las 9 a las abogadas del expresidente Alberto Fernández y la exprimera dama Fabiola Yáñez donde abrió los sobres con las declaraciones hechas ante escribano de tres testigos que fueron aportados por el ex mandatario en la causa en su contra por violencia de género.