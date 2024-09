Denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández: declara el ex médico presidencial

La Fiscalía abrirá los sobres con las declaraciones hechas ante un escribano de tres testigos que fueron aportados por el exmandatario y, luego, se presentará como testigo del ex titular de la Unidad Médica presidencial, Federico Saavedra.

En una nueva ronda de declaraciones por la denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández, se espera que el ex médico presidencial Federico Saavedra se presente en Comodoro Py en calidad de testigo.

Se tratará de una jornada agitada para la causa: en primer término, el fiscal federal Ramiro González convocó para este jueves a las 9 a las abogadas del ex presidente Alberto Fernández y la ex primera dama Fabiola Yáñez para abrir los sobres con las declaraciones hechas ante escribano de tres testigos que fueron aportados por el ex mandatario en la causa en su contra por violencia de género.