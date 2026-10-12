Cataratas: confirmaron la reapertura del Parque Nacional Iguazú tras el descenso del caudal del río Las autoridades del área protegida y la empresa concesionaria confirmaron la normalización de las actividades turísticas a partir de este martes. La medida responde a una evolución favorable en los niveles del agua, lo que permite levantar las restricciones preventivas. Por Agregar C5N en









La crecida obligó a cerrar las Cataratas del Iguazú.

La Intendencia del Parque Nacional Iguazú y la concesionaria Iguazú Argentina reabrirán el acceso al área protegida este martes. Esta decisión responde al descenso paulatino del caudal del río Iguazú, situación que permite la normalización de las actividades turísticas.

El levantamiento de la medida ocurre luego de un estricto monitoreo continuo de las aguas. Los controles diarios confirmaron una baja constante y segura en el nivel del río.

A través de una comunicación formal, la Intendencia y la empresa Iguazú Argentina S.A. explicaron que esta evolución favorable habilita el fin de la restricción preventiva de acceso al parque.

Frente a la reapertura, las autoridades emitieron un mensaje de agradecimiento dirigido a la comunidad por la comprensión ante las limitaciones operativas.

Asimismo, los responsables del predio extendieron el reconocimiento a las agencias de viajes y a los visitantes afectados por el cierre temporal del área.