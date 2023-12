Caso Lucio Dupuy: absolvieron a la jueza que le dio la custodia a la madre

En una audiencia en la que predominó la tensión, si bien hubo algunos vitoreos y festejos al momento del dictado del veredicto, los familiares de Lucio mostraron fuerte reprobación. Según Infobae, Ramón Dupuy, abuelo de Lucio y testigo, estuvo presente y le gritó a los jueces: “Asesinos”, mientras que su tía Cintia se sumó al reclamo: “Ustedes hacen esto por plata”.

Lucio Dupuy

Contra las funcionarias cabía una imputación en su contra por “incumplimiento reiterado de los deberes inherentes al cargo” e “incompetencia o negligencia reiterada, demostrada en el ejercicio del cargo”.

El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Fabricio Luis Losi; las diputadas provinciales María Larreta y María Valderrama Calvo; y las abogadas Silvina Garro y María Gacci fueron el tribunal designado para el proceso.

Luego de varios idas y vueltas por la tenencia de Lucio, la propia tía del niño aseguró que “todo fue normal hasta que la mamá pidió tener otra vez a Lucio”.

acusadas lucio dupuy

“Me decía que me iba a pasar de todo…. Lucio no era un nene que pidiera irse con su mamá. Yo le dije que no se lo iba a devolver. Mi marido también le dijo que no, entonces ella fue a denunciarnos y la Policía nos sacó al nene”, agregó Leticia Hidalgo, la tía de Lucio.

En 2020 fue cuando Lucio regresó con su madre y nunca más vio a sus tíos.