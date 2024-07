Caso Loan: revelaron los primeros audios que pueden complicar a Victoria Caillava

En el peritaje del teléfono de la exfuncionaria municipal se encontró una comunicación con el comisario Walter Maciel, de quien había dicho no conocerlo.

"Comisario, ¿cómo le va? Nosotros ya estamos acá en el pueblo, estoy yendo para lo de Catalina, a estar con ella ahí porque me llama a cada rato ", es la primera de las grabaciones que se revelaron en la que la exfuncionaria del municipio de 9 de Julio se comunica con el comisario Walter Maciel , apuntado de plantar pistas falsas y ayudar a desviar la investigación, y de quien dijo que no lo conocía.

"Victoria recién te contesto. Si, fuimos hasta allá. Quedate tranquila que estamos cumpliendo con todos los datos que se pueda dar con esta criatura", le contestó el policía que luego le realizó un pedido especial: "Por ahí si no te contesto, llamame. Llamame por cómo anda la señal y tengo mil mensajes y no puedo leer todos".

En otro de los audios, la mujer advierte que es "muy raro todo esto, no encontramos explicación", al tiempo que sugiere que Antonio Benítez, esposo de Laudelina, tiene responsabilidad en la desaparición de Loan. "Evidentemente el tío está metido porque no queda otra, fue el último que estuvo con el nene", indicó.

En ese sentido, agregó: "Le decían que está en una casa, el color y todo le decían. El piso de tierra, que es de adobe la casa, todo eso... Ya saben que una casa así, de color azul y todo eso, tiene el tío, un hermano de la mamá de él".

Además, se refiere a la consulta que realizó con un vidente de la zona, el cual le habría advertido que "si o si le tienen que llegar esta noche porque mañana ya le mueven al nene de ahí de ese lugar". De acuerdo a esto, el nene estaba retenido momentaneamente en la tapera, lugar donde se encontró una zapatilla que nadie investigó.

"Por suerte yo ese día al nene ni lo toqué, no hubo oportunidad de que yo tenga que jugar con él o nada porque yo me puse a hablar con Catalina", explica en otro audio, expresando su tranquilidad por no haber tenido contacto con Loan.

Caillava declaró que quedó apuntada por ser informante de la Policía Federal

La exfuncionaria municipal de 9 de julio, María Victoria Caillava, una de las siete personas detenidas bajo prisión preventiva por la desaparición de Loan Danilo Peña, declaró este jueves ante la jueza Cristina Pozzer, aseguró ser inocente y reveló ser informante de la Policía Federal en causas vinculadas al narcotráfico, motivo por el cual apuntan contra ella.

Durante su indagatoria ratificó que Laudelina, tía del menor, la invitó a ella y a su marido Carlos Pérez al almuerzo, durante el cual no hubo problemas, pero que el conflicto se presentó cuando un grupo fue al naranjal. "Viene Laudelina porque recibe un llamado y me avisa que se iba porque el marido le avisó que Loan quiso venir con su papá y no había llegado", explicó.

"Recibo un llamado de la abuela Catalina y me dice no aparece el muchachito. '¿No se habrá subido a tu camioneta?' Le digo 'imposible porque mi marido siempre cierra con llave'. Igual revisamos y avisamos que no estaba", detalló sobre el momento previo a que se retire del lugar junto a Pérez.

Entonces señaló que fue quien dio aviso a la Policía: "Llamo a la Policía y me dicen 'le paso su número a Torres'. Me llama Torres y le pedí que vayan lo antes posible y avisen a bomberos que ayuden en la búsqueda. Cargamos abrigo y agua y fuimos al campo".