Caso Loan: Fernando Burlando insistió en la hipótesis de trata y reveló dónde podría estar el menor

El abogado, que representa a la madre del niño desaparecido en Corrientes, aseguró que la versión del accidente fue "inventada por parte del poder político". "Yo pienso que ya no está en el país", advirtió.

El abogado Fernando Burlando, quien representa a la madre de Loan Danilo Peña, insistió en que la desaparición del menor es sin dudas "una cuestión de trata" y advirtió que, en su opinión, el niño "ya no está en el país" y es muy probable que se encuentre en Brasil.

"Yo pienso que ya no está en el país, que cruzó obviamente la frontera. Muy cerca está Paraguay, está Brasil. Yo fui hasta Paraguay. Chile también puede ser una alternativa, pero hoy me parece que es Brasil", afirmó el letrado este sábado en La Noche de Mirtha por eltrece.

"Desde mi punto de vista, no tengo duda que es una cuestión de trata. Es más, a más de 70 días de la desaparición de Loan, él nos abrió esta puerta que era negada por las autoridades, negada por los funcionarios judiciales que decían que la trata no existía, que el turismo sexual no existía en Corrientes", señaló.

En ese sentido, aseguró que la hipótesis del accidente planteada por Laudelina Peña, la tía de Loan, "fue una historia inventada por parte del poder político". "No sé por qué se mete esta gente importante en un tema que tiene que ver con la trata. No se entiende, excepto que tengan realmente algo que ocultar", deslizó.

"Yo creo que hoy las dos opciones más importantes es la trata para pedofilia y, si no, alguna familia en virtud de la explosión que generó todo esto", afirmó Burlando. Sin embargo, consideró que "la investigación está muy desorientada" y "hay una gran desprolijidad".

Consultado sobre las transferencias millonarias que recibió la familia de Loan, el abogado consideró que "tiene que ver, primero, con la bondad de la gente. Y segundo, este tema sin lugar a dudas ingresó, como muchos casos judiciales en la Argentina, en todos los hogares" del país, sostuvo.

"Creo que es la manifestación de la gente para una familia que realmente sí necesita este dinero para subsistir, es la verdad. Esto proviene de una colecta, había una cuenta en Mercado Pago que no es precisamente de la persona que yo represento, está a nombre de Mariano Peña. Bueno, la gente se ha manifestado así y yo no lo veo mal, porque realmente sufren muchas necesidades", concluyó.