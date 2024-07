Caso Loan: Burlando aseguró que la hija de Laudelina contó quiénes sobornaron a su madre

En ese contexto, Burlando aseguró que “Macarena aportó datos sobre quienes han seducido con dinero a Laudelina”. “Vamos a agotar todos los recursos para que todos lo que nos quieran tomar el pelo paguen con un castigo ejemplar”, detalló en diálogo con Gustavo Sylvestre en Radio 10.

También dejó en claro que “el razonamiento del accidente es absurdo”: “Son muy burros… pensar que porque Laudelina habla del accidente el tema se va a terminar, están equivocados. Nos toman de tarados”,

Por otra parte, el letrado sostuvo que dichas declaraciones ante la Justicia “solo aporta la interferencia del poder” y apuntó contra la investigación de los fiscales de la provincia de Corrientes y contra el gobernador: “La interferencia del gobernador Valdés fue insólita”.

“La Justicia provincial hizo todo mal. Se perdió mucho tiempo precioso. Esto debe seguir en la Justicia Federal. Me preocupaba el ritmo de la Justicia provincial porque había una carencia que no era propia de este caso”, subrayó.

Al mismo tiempo, Burlando aseguró que en el día domingo estuvo abocado a los datos que le aportaron donde le insistía que controlen el paso del Puente Internacional de la Amistad que une Bolivia con Brasil: “Me comuniqué con funcionarios y les pedí que refuercen la frontera y me ‘¿quién es Loan?’. No así en Paraguay, ahí sí están al tanto del caso”.

Caso Loan: realizarán pruebas de luminol en la iglesia de 9 de Julio

A 24 días desaparecido en Corrientes la investigación del caso llevó a que este domingo se ordenaran pruebas de luminol en la iglesia de la localidad de 9 de Julio y en la vivienda, contigua al templo, que habitaba el comisario Walter Maciel.

“Fernando Burlando pidió medidas de pruebas de Luminol en la iglesia. No solo en el templo sino también en la casa donde vivió el comisario Maciel, ubicada al lado”, explicó el periodista Adrián Salonia desde el móvil de C5N en Corrientes.

En tal sentido, el comunicador explicó el vínculo del sacerdote con el policía: “Hace cinco meses Walter Maciel llegó a 9 de Julio y el padre Cristian lo escuchó decir que dormía en el piso de la comisaría. Esto lo contó en vivo por C5N. Ahí nos aclaró que mantuvo una charla y le ofrece la vivienda que está al lado de la iglesia”.