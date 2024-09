Caso Loan: Antonio Benítez, uno de los tíos, declaró que el niño "no se perdió"

"La verdad que todo fue muy raro, por eso el chico no se perdió, si no lo hubiésemos encontrado esa misma tarde. Pudo haber sido un accidente, no sé por qué no dicen la verdad", amplió. Además, agregó: "Es lo que yo también quiero saber: qué pasó".

El hombre, que en su momento fue apuntado por la abuela Catalina ya que sabría quién se llevó y dónde está el nene, es una pieza clave en el caso, ya que fue una de las últimas personas que vio a Loan la tarde del 13 de junio.

Al ser consultado sobre las sospechas que tenía, el imputado comentó: "Hay muchas cosas eso del tema del botín me resulta raro. El comisario Maciel siempre anduvo acompañado de un policía y en ese momento del botín estuvo solo".

Por otro lado, la querella, encabezada por el abogado del padre de Loan, Roberto Méndez, pidió a la jueza que llame a declarar a nuevos testigos como Ramón Valenzuela, apodado como "Menotti", a su novia Santa Gómez y al comisario mayor Roque Nicolás Báez, ex jefe de la Unidad Regional de Goya.

Fernando Burlando criticó a los padres de Loan: "Los espera el infierno"

El exabogado de la familia de Loan Danilo Peña Fernando Burlando cuestionó tras dejar la causa a José Peña y María Noguera, padres del niño desaparecido en Corrientes. Aseguró que “los espera el infierno”, luego de que le informe sobre una pista clave para la causa y no le dieran importancia. “Lejos de mostrar preocupación, se mostraron indiferentes al desarrollo de la investigación”, sostuvo.

"Les conté a José Peña y a María Noguera y les chupó un huevo, no me preguntaron más", manifestó Burlando en un primer momento. Para luego detallar que “las cosas cuando empiezan mal, siguen mal y terminan peor”.

“Plantan zapatos, se mete la política, la policía involucrada en este tema. Termina en el desastre que fue, sin Loan y con los padres abrazados con todos, con Benítez y con Laudelina. Falta que se abracen con los imputados", expresó en una entrevistas por el streaming, consigna la información de NA.