Caso García Belsunse: en sus últimas palabras, Pachelo solicitó ser absuelto

“No he visto en el debate que se haya podido poner un arma en mi mano. Jamás he cometido un hecho con arma violento y jamás he lastimado a una persona”, expresó el ex vecino de Carmel ante los jueves Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejín, del TOC 4 de San Isidro.

El juez del Tribunal Oral Criminal 4 de San Isidro, Ecke, comunicó que el próximo viernes 2 de diciembre, y luego de 38 jornadas de debate, dictará veredicto final por el crimen de María Marta García Belsunce y por la serie de ocho robos en distintos countries del Gran Buenos Aires que se le imputa a Pachelo será el próximo viernes 2 de diciembre, en la sede de los Tribunales de San Isidro, de Ituzaingó 340, donde se desarrollaron las 38 jornadas del debate.

Caso García Belsunce: los fiscales pidieron la prisión perpetua para Pachelo

Los fiscales del juicio oral por el crimen de María Marta García Belsunce, quien fue asesinada a balazos en su casa del country Carmel de Pilar el 27 de octubre del 2002, pidieron este lunes que se condene al vecino Nicolás Pachelo a la pena de prisión perpetua al considerarlo único responsable y autor del homicidio de la socióloga. Una situación que el propio acusado no esperaba.

En un alegato de más de cuatro horas y media, el fiscal del juicio Patricio Ferrari solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal 4 de San Isidro que se considere a Pachelo culpable del delito de "homicidio triplemente agravado por haber sido cometido con el uso de arma de fuego, por su comisión criminis causa y agravado por alevosía en concurso real del delito de robo calificado por el uso de armas".