Caso del médico asesinado en Morón: así llegaban los delincuentes a su casa

Los hombres abordaron al Jefe de Guardia del Hospital Carrillo cuando este se encontraba descargando un aire acondicionado para su mamá.

Los investigadores encuentran en el video imágenes clave para la causa dado que los tres delincuentes se encuentran prófugos. Ya fueron identificados pero todavía no han logrado dar con su paradero.

También serán trascendentales los testimonios que puedan aportar los testigos, que también fueron capturados por los videos. De acuerdo con lo que puede verse allí, al menos dos personas oyeron lo que estaba sucediendo al momento del asalto de Cruz.

El desgarrador relato de la hermana del médico asesinado en Morón

Mientras avanza la causa que investiga el crimen del médico de Morón, su hermana Victoria conmovió al país al recordarlo. "Todo el mundo lo amaba".

La mujer lamentó la trágica pérdida de su hermano, médico cirujano cardiotorácico del Hospital Carrillo de Ciudadela y, muy conmovida, habló sobre las últimas palabras que intercambió con él en una reunión familiar.

"Él me dijo 'yo quiero dejar el legado de lo que aprendí'", además contó sobre su pasión por la medicina y apuntó que Cruz "estaba enseñando a residentes muchísimos métodos de operación".

Juan Carlos Cruz era un reconocido profesional dentro de la entidad sanitaria de la Zona Oeste, por lo cual su hermana Victoria lo recordó con mucho amor: "No va haber uno que diga algo malo sobre mi hermano. Los vecinos siempre me decían 'tu hermano es una locura,' 'Cómo anda el negrito?', 'A mí me operó Cruz, una eminencia'. Todo el mundo lo amaba"...

De hecho, recordó el episodio en el que su hermano intervino a Fernando Cáceres, futbolista al que habían baleado para robarle. "Él le salvó la vida al futbolista, entró al quirófano con él", mencionó.

En medio de su pedido de justicia, no dejó de lado el reclamo hacia Lucas Ghi, intendente de Morón: "Debería estar acá".

Fuentes de la justicia informaron que Cruz fue sorprendido por tres delincuentes armados que llegaron caminando por la vereda de enfrente y que lo abordaron para exigirle su rodado.

En esa situación, los delincuentes le efectuaron varios disparos al hombre y escaparon en el vehículo de la víctima, que quedó tendida en el lugar.

Tras los hechos, vecinos llamaron 911 y a los minutos acudieron efectivos del Comando de Patrullas de Morón, quienes al llegar a la escena constataron el fallecimiento del médico.

Al lugar arribó también posteriormente una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), mientras que los efectivos abocados al operativo hallaron minutos después el auto robado a la víctima abandonado en la localidad vecina de Rafael Castillo.

Interviene en la causa el fiscal Matías Rappazzo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial de Morón, quien esta tarde supervisaba las tareas de los peritos en la escena del crimen.

A su vez, el fiscal dispuso la realización de la autopsia para determinar si la víctima presentaba más de un impacto de bala, y el análisis de las cámaras de seguridad de los alrededores.

De hecho, una cámara ubicada en la esquina de la escena del crimen registró gran parte de la secuencia de lo ocurrido, aunque a cierta distancia y en momentos que que había varios transeúntes en la vía pública.