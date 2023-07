Casación volvió a rechazar otro pedido de prescripción por la represión de diciembre de 2001

La Cámara Federal de Casación volvió a rechazar un planteo de "prescripción" formulado por ex funcionarios del Gobierno de la Alianza por la represión del 19 y 20 de diciembre, que precedió a la caída del gobierno de Fernando De la Rúa.

El ex secretario de Seguridad Enrique Mathov, el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos y el ex director general de Operaciones de la Policía Federal Norberto Gaudiero son quienes pidieron la extinción de la causa por violación a la garantía a ser juzgados en un "plazo razonable".