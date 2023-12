Cámaras de transporte iniciaron un recorte en el servicio de colectivos en el AMBA por la suba del combustible y la devaluación

Sobre la restricción de servicios, explicaron que se debe por "el brusco aumento del combustible, la devaluación que impacta de manera directa en la mayoría de los insumos y repuestos y la escasez de recursos con los que cuenta el sector, producto de un cálculo de costos realizado con precios del mes de septiembre del corriente año y además subvaluado en su origen con los principales parámetros de cálculo subestimados".

El comunicado es firmado por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros, la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires.

Colectivos comunicado El comunicado.

Fuentes de las cámaras empresariales indicaron en diálogo con C5N.com que "las empresas ya empezaron a recortar el servicio, de manera paulatina" y la decisión abarca a "todas las líneas y que esto irá in crescendo. Seguramente a la noche se sentirá bastante más en la región. El recorte de servicio es para contener la salida de vehículos en horarios con poca cantidad de pasajeros, que generalmente es lo nocturno, para racionar el combustible".

También marcaron que "la realidad planteada en el comunicado es la deuda del Estado nacional para con las empresas de colectivos, que es de $21 mil millones. Eso representa todo un mes de subsidio para el sistema".

En tanto, advirtieron que "las empresas no saben si el Estado va a recortar totalmente el subsidio, si será parcial o si no lo va a hacer. Ante la incertidumbre, los costos siguen creciendo, el combustible aumentó casi un 80% en una semana".

La incertidumbre sobre el aguinaldo

Por otro lado, las fuentes de las cámaras empresariales "cada vez que las empresas pagan el aguinaldo a los choferes, el Estado hace un refuerzo excepcional del subsidio para pagar el aguinaldo".

"En este caso lo que se dice es 'ojo que la semana que viene tenemos que pagarlo, no solo tienen la deuda con nosotros, sino que no vamos a poder pagar el aguinaldo porque si no tenemos un interlocutor y si no nos pagan la deuda y no sabemos si nos van a pagar el aguinaldo, estamos advirtiendo la situación, porque se viene además un quilombo gremial", continuaron.