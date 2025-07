Calendario de feriados en Argentina: qué días quedan en 2025 y por qué se trasladó el de noviembre

Tal como se decretó, el próximo feriado oficial será el lunes 8 de diciembre, una fecha inamovible del calendario nacional que conmemora la Inmaculada Concepción de María. Al caer lunes, constituirá un nuevo fin de semana largo antes del cierre del año.

Más adelante, el último feriado del 2025 será el jueves 25 de diciembre, con motivo de la celebración de la Navidad. Aunque no está previsto un puente turístico en esa semana, muchas instituciones suelen reducir sus actividades o dar asuetos previos.

Es decir que, durante agosto, septiembre y noviembre no habrá feriados sino días no laborables. Solo en octubre habrá uno: el del 12, cuando se conmemora el Día de la Diversidad Cultural, pero, al caer domingo, la gran mayoría no disfrutará de una jornada extra de descanso.

En el calendario de feriados 2025 publicado por el Gobierno se establecieron días turísticos y traslados. Por este motivo, si bien el Día de la Soberanía Nacional se conmemora cada 20 de noviembre, en esta oportunidad se trasladó al lunes 24 de noviembre. Esa fecha será feriado nacional, pero corresponde al mes de noviembre.

En conclusión, el calendario de feriados 2025 contempla un próximo descanso oficial recién para el 8 de diciembre. Hasta entonces, los días no laborables como el del 21 de noviembre quedarán sujetos a decisión institucional y no tendrán carácter obligatorio.