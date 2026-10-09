9 de octubre de 2026 Inicio
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C5N en Añelo: por el boom de Vaca Muerta, la ciudad espera quintuplicar su población para 2031

La localidad neuquina está ubicada en el corazón de Vaca Muerta, cerca de yacimientos petrolíferos que emplean a miles de trabajadores. El intendente Fernando Banderet explicó a C5N cómo se preparan para un crecimiento acelerado que los llevará a alcanzar los 50 mil habitantes en apenas cinco años.

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Añelo espera tener 50 mil habitantes para 2030 o 2031.

Ubicada en pleno corazón de la cuenca neuquina, la localidad de Añelo experimentó una expansión acelerada de la mano del boom de Vaca Muerta. Durante 2025, unas 20 mil personas llegaron a la provincia de Neuquén en busca de trabajo, lo que a su vez aumentó la demanda de vivienda e infraestructura para atender a una población que no para de crecer.

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A pocos kilómetros del casco urbano, los yacimientos de YPF, Shell, Tecpetrol, PAE y Pluspetrol concentran la mayor cantidad de trabajadores y mueven unos 3 mil camiones al día. "Hay gente que vive en Añelo, hay gente que trabaja en la industria y pernocta en Añelo, y hay trabajadores que van y vienen todos los días", explicó a C5N el intendente Fernando Banderet.

En diálogo con Nazarena Lomagno, señaló que la localidad quintuplicará su cantidad de habitantes para 2030 o 2031, según sus proyecciones. "Vamos a tener alrededor de 50 mil habitantes. El dato alarmante que tenemos es lo que va a pasar en el 2050, donde nos arroja una comunidad de 200 mil habitantes en la mínima y un máximo de un millón", advirtió.

Con este panorama en mente, "vamos armando una infraestructura para poder darle una solución a esos trabajadores y vecinos". El gran desafío es ocupar terrenos baldíos, ya que el derrame hacia la vivienda familiar todavía es limitado. El mercado inmobiliario está enfocado en el segmento corporativo, con desarrollos que prometen rentas de más del 10% anual en dólares.

"Hay parcelas que fueron adjudicadas en gestiones anteriores y fueron adquiridas por un precio totalmente irrisorio; hoy las están vendiendo en montos millonarios. Una parcela que fue adquirida por entre u$s5 mil y u$s7 mil hoy la están vendiendo en u$s1 millón. Se transformó en un negocio inmobiliario de algunos vivos", sostuvo Banderet.

Para combatir la especulación inmobiliaria, el Concejo Deliberante sancionó una ordenanza que establece un perímetro delimitado por agrimensores: dentro de esa superficie, la tierra que tenga título de propiedad y donde no se hayan desarrollado los proyectos prometidos puede enfrentar multas que van desde $1,5 millones hasta $3 millones mensuales.

La Municipalidad sabe que necesita preparar infraestructura de base para poder recibir a los nuevos habitantes en las mejores condiciones, y está más que dispuesta a hacerlo. "Si no conocen el territorio, primero tómense uno o dos días, vengan, recorran y van a ver un millón de oportunidades", invitó Banderet.

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