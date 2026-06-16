16 de junio de 2026 Inicio
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El restaurante italiano en Palermo y Puerto Madero que destaca por sus brunchs, pastas y gelato artesanal

Ciro combina cafetería, restaurante y heladería en una propuesta de espíritu italiano que invita a disfrutar desde el desayuno hasta la cena, con recetas artesanales, porciones generosas y una ambientación que remite a la costa de Puglia.

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Una mirada contemporánea y accesible.

Una mirada contemporánea y accesible.

En una ciudad donde abundan las cafeterías y los restaurantes temáticos, Ciro logró diferenciarse con una propuesta que abraza la gastronomía italiana desde una mirada contemporánea y accesible. Bajo el concepto "Todo rico. Todo el día", este proyecto invita a disfrutar de desayunos, brunchs, almuerzos, meriendas y cenas en un mismo espacio, con elaboraciones artesanales, ingredientes seleccionados y una marcada vocación por la abundancia. A esto se suman cafés de especialidad, gelato elaborado con receta italiana, pastelería propia, opciones sin TACC, vegetarianas, veganas y una nueva línea keto pensada para distintos estilos de alimentación.

Ciro - Burrata con pesto 2

La experiencia se despliega en dos direcciones emblemáticas de la ciudad. La primera abrió sus puertas en Puerto Madero en 2021 y la segunda desembarcó en Palermo a comienzos de 2024, en una esquina estratégica de Jorge Luis Borges y Guatemala, local que recrea especialmente la atmósfera de Molfetta, el pueblo costero del sur de Italia que inspiró el proyecto, a través de una estética cálida donde predominan los tonos arena, azules y dorados, detalles mediterráneos, obras de arte originales y amplios espacios pensados para disfrutar sin apuro.

Ciro - Churros con dulce de leche y Nutella

Qué pedir en Ciro

Uno de los grandes protagonistas de la carta es su brunch, diseñado para compartir y pensado para quienes disfrutan de probar un poco de todo. Incluye una selección de preparaciones dulces y saladas como cannoli, sfogliatella, focaccia rellena, cornetto de jamón y queso, sándwich integral caprese, yogur con granola, churros, alfajor y una porción de torta XL a elección, acompañado por cafés o limonadas y una copa de espumante Freixenet de cortesía. También cuentan con una versión 100% keto para disfrutar de tentadoras recetas saludables sin conservantes ni azúcares agregados.

Para el almuerzo y la cena, la propuesta combina sabores italianos y clásicos bien porteños. Entre las opciones más destacadas aparecen la super lasaña, los raviolones de ragú de carne o cinco quesos con distintas salsas, el ojo de bife con guarnición y las milanesas servidas en versiones tradicionales o napolitanas. Todos los platos son abundantes, ideales para compartir, y se acompañan con una copa de espumante de cortesía.

Ciro - Milanesa napolitana con papas

La sección dulce merece un capítulo aparte. Las tortas XL se convirtieron en una marca registrada de la casa y llegan a la mesa en porciones pensadas para dos personas. Entre las variedades más buscadas se encuentran la de pistacho, Matilda, Red Velvet, chocotorta, Nutella Ferrero y carrot cake. También se destacan especialidades italianas como los cannoli, disponibles en versiones tradicionales o rellenos con gelato artesanal elaborado en su propia planta.

Otro de los imperdibles es justamente el gelato, elaborado bajo recetas italianas y disponible en sabores clásicos y de temporada. Pistacho, mascarpone con frutos rojos, chocolate Ciro con dulce de leche natural, sambayón con frutos secos y dulce de leche tentación conviven con opciones estacionales que se renuevan periódicamente. Puede disfrutarse solo, dentro de un cannoli, en formato affogato o para llevar en distintas presentaciones.

Con una propuesta amplia, artesanal y pensada para cualquier momento del día, Ciro logra transportar un pedacito de Italia a Buenos Aires. Ya sea para un brunch de fin de semana, una merienda con torta y café o una cena abundante para compartir, sus locales de Palermo y Puerto Madero ofrecen una experiencia cálida donde la tradición italiana, la calidad de los ingredientes y el espíritu familiar se perciben en cada detalle.

Ciro - Palermo 2

Dónde queda Ciro

La cafetería y restaurante de impronta italiana cuenta con una sucursal en Pierina Dealessi 1350, Puerto Madero, y otra en Guatemala 4798, Palermo.

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